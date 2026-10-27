Сметките за втория тур: Елена Дариева обяснява кой е за Йотова, кой за Гюров (ВИДЕО)

Вторият тур e изключително важен, защото президент в България се избира на втори тур. Основната причина за това е изискването на Изборния кодекс и избирателната активност. Това заяви социологът от агенция “Насока” Елена Дариева, коментирайки предстоящия втори тур на президентските избори и възможните конфигурации за подкрепа.

Ние отбелязахме исторически антирекорд. Това, което ясно се видя, е мобилизацията сред различните електорати и в същотото време тяхната нагласа. По думите на Дариева сега е много важно да се види как ще се мобилизират електоратите на кандидатите, които не стигнаха до балотаж. Второто важно условие е как ще гласуват електоратите на двете парламентарно представени партии ГЕРБ и ДПС. Дариева подчерта, че гласоподавателите на партиите ПП и ДБ са били пределно мобилизирани до степен, в която са изпратили кандидата си с много ниска дистанция до опонента още на първи тур.

По думите на Елена Дариева всички предпоставки тези избиратели да останат пределно мобилизирани стоят и сега. Въпросът обаче е дали “Прогресивна България” ще успее да излезе от летаргията си.

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