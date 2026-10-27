"Не виждах как Левски ще ни вкара": В Арда съжаляват след 1:1

Арда и Левски завършиха 1:1 в Кърджали, но след последния съдийски сигнал настроенията в лагера на домакините бяха смесени. Старши треньорът Александър Тунчев определи равенството като справедлив резултат и похвали футболистите си за представянето в защита. Избраният за играч на мача Димитър Велковски обаче не скри разочарованието си от пропуснатата възможност за победа и заяви, че "сините" са стигнали до гол благодарение на индивидуалната класа на Алекс Сентейес.

Тунчев: "Справедлив резултат"

"Справедлив резултат. Както ние можехме да отбележим втори гол през първото полувреме, така и Левски създаде няколко ситуации за втори гол. Играхме много добре във фаза защита. Ясно е, че Левски притежава класа, на моменти изпитвахме трудности, но като цяло съм доволен", коментира наставникът на Арда.

Тунчев подчерта, че отборът му е бил подготвен за различните варианти в състава на Хулио Веласкес, но призна, че футболистите му трябва да бъдат по-концентрирани в гостуванията. Той отправи и предупреждение преди следващия двубой със Септември. "Следващият мач ще бъде доста по-труден. Отборът на Септември загуби днес, но играе добре, и ако не подходим сериозно, ще имаме доста проблеми."

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Велковски: "Не виждах как могат да ни отбележат гол"

Далеч по-разочарован от равенството беше Димитър Велковски, който асистира за попадението на Бачев. "Съжаляваме много за днешния мач, защото, да, Левски контролираше топката, но не виждах как могат да ни отбележат гол. Плод на индивидуална класа на Сентейес. Бяхме разучили Левски доста добре, стояхме в добър блок, вкарахме си нашето положение и наистина не виждах как ще ни отбележат гол", заяви защитникът.

Велковски обясни, че доброто взаимодействие между футболистите на Арда е резултат от продължителната им съвместна работа. "Повечето момчета играем от доста време заедно. Шаблонно отиграване. Радвам се, че асистирах на Бачев, нуждае се от голове."

Въпреки разочарованието той открои и положителните страни от представянето на тима. "Точката е важна, но показаната игра и битката са по-важният аспект днес. И трябва да го показваме във всеки един мач, не само срещу Левски", завърши Велковски.

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