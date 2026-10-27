Най-важните новини за деня: 27 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 октомври 2026 г.

"ОПИТЪТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НАЗИДАВА МЕДИИТЕ Е ОПАСЕН": АЕЖ ОТГОВОРИ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА РАДЕВ

Асоциацията на европейските журналисти - България (АЕЖ) определи като опасен опита на пресцентъра на кабинета "Радев" да дава указания на медиите как да спазват професионалните стандарти в журналистиката. Поводът е позицията пресслужбата, която разкритикува медии за начина, по който отразяват изказванията на министър-председателя Румен Радев.

КАРАКАЧАНОВ: 900 000 ГЛАСА ЗА Г-ЖА ЙОТОВА - ТЕ НЕ СА ИЗГУБЕНИ, ТЕ НЕ ИЗЛЯЗОХА ДА ГЛАСУВАТ

Думите от заглавието са на бившия министър на отбраната Красимир Каракачанов, който е част от инициативния комитет, издигнал кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Каракачанов говори в сутрешния блок на bTV. Каракачанов е бил агент на "Държавна сигурност" (ДС) под агентурните псевдоними "Дончо" и "Иван", в Шесто управление на ДС – отдел за борба с идеологическата диверсия.

СМЕТКИТЕ ЗА ВТОРИЯ ТУР: ЕЛЕНА ДАРИЕВА ОБЯСНЯВА КОЙ Е ЗА ЙОТОВА, КОЙ ЗА ГЮРОВ (ВИДЕО)

Вторият тур e изключително важен, защото президент в България се избира на втори тур. Основната причина за това е изискването на Изборния кодекс и избирателната активност. Това заяви социологът от агенция “Насока” Елена Дариева, коментирайки предстоящия втори тур на президентските избори и възможните конфигурации за подкрепа.

ШЕФЪТ НА НСО РАЗКРИ КАКВО Е СТАВАЛО В КАБИНЕТА НА КИРИЛ ПЕТКОВ ПРЕДИ АРЕСТА НА БОРИСОВ

Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Бойко Борисов. Коментираше се, че трябва да се намерят чували с пари при претърсването на дома му. Това каза ген. Емил Тонев, началник на Националната служба за охрана (НСО). Той беше разпитан по делото срещу Кирил Петков, обвинен за престъпление по служба, във връзка с арестите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и бившият финансов министър Владислав Горанов.

ПРЕБИТ, ЗАЩОТО Е БЪЛГАРИН: ЗАЩО МАКЕДОНСКИЯТ СЪД ПЪРВО ОСЪДИ, А СЕГА ОПРАВДА НАПАДАТЕЛИТЕ НА ХРИСТИЯН ПЕНДИКОВ

Преди 3 години Християн Пендиков беше пребит край Охридското езеро заради българското му самосъзнание. Обвиняемите бяха осъдени, но преди дни изненадващо македонският съд реши да ги оправдае.

ВУЧИЧ НА СЪД ЗАРАДИ ТРЪМП: ВЪЗМОЖЕН СЦЕНАРИЙ. В СЪРБИЯ ОЩЕ НЕ ИСКАТ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ

Бившият сръбски президент Александър Вучич, който исторически остава най-известен буквално като министър на пропагандата в правителството на сръбския военнопрестъпник Слободан Милошевич, може да бъде съден заради проваления проект Trump Tower (Тръмп Тауър) в Белград. Хотелският проект, свързан с Джаред Къшнър - зетя на Тръмп, предизвика протести, след като сръбските власти одобриха превръщането на бившата сграда на сръбския генщаб в хотелски комплекс - Още: The Guardian с разкрития за сделка между Вучич и Тръмп, които могат да обърнат каруцата преди сръбските избори

МИР В УКРАЙНА, МИР В ЧЕРНО МОРЕ: ТРЪМП ОТСТЪПВА НА ПУТИН, ПУТИН НЕ ОТСТЪПВА ЗА НИЩО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Многото приказки за нови преговори между Украйна, Русия и САЩ за търсене на мир в най-разрушителната война в Европа от Втората световна война насам си остават засега просто медиен шум. Защото именно през медиите постоянно се появяват сигнали, че специално Путинова Русия няма никакво намерение да търси мир без да постави Украйна твърдо в своята сфера на влияние за дълго време напред – ОЩЕ: "Това окуражава Путин": Сенатор от партията на Тръмп го предупреждава да не отстъпва пред Кремъл

"ТОВА ОКУРАЖАВА ПУТИН": СЕНАТОР ОТ ПАРТИЯТА НА ТРЪМП ГО ПРЕДУПРЕЖДАВА ДА НЕ ОТСТЪПВА ПРЕД КРЕМЪЛ

Опитите на президента на САЩ Доналд Тръмп да постигне споразумение с Владимир Путин чрез отстъпки и намаляване на помощта за Украйна са обречени на провал, категоричен е републиканският сенатор Мич Макконъл, председател на подкомисията по отбрана на Сената, съобщава The Hill. По-конкретно, той критикува изявленията на Тръмп, че Русия надлежно спазва споразумението за прекратяване на атаките срещу енергийната инфраструктура. Според сенатора, облекчаването на санкциите няма да спре агресията на Кремъл, а само ще убеди Кремъл в слабостта на Запада.

ЕВРОПА ОПИТА ДА ПРЕГОВАРЯ С ПУТИН, НО СРЕЩНА УЛТИМАТУМИ - УКРАЙНА ДА СЕ ПРЕДАВА, НАТО ДА СЕ СВИЕ (ВИДЕО)

Защо Европа не търси диалог с Русия за край на войната в Украйна? Този въпрос редовно се задава от евроскептици и политически поддръжници на диктатора Владимир Путин, в опит да се преобърне фокусът от неговата пълномащабна инвазия към фалшивото твърдение, че Киев и Западът са агресори и заради тях се лее най-голямо количество кръв от Втората световна война насам. Днес, 27 октомври, Финландия и Норвегия доказаха защо с издирвания от Международния наказателен съд в Хага стопанин на Кремъл не може да се преговаря добросъвестно.

ПУТИН СЕ ЦЕЛИ В НОВИ ДЪРЖАВИ ОТ АФРИКА ЗА "ПУШЕЧНО МЕСО" ВЪВ ВОЙНАТА: ПРЕСНИ УКРАИНСКИ ДАННИ

Русия увеличава броя на африканците, които набира за армията си, за да компенсира недостига на личен състав, и се цели към някои от най-нестабилните държави на континента. Сред тези страни са вече Зимбабве, Бурунди и Сиера Леоне - включени през първите девет месеца на тази година, след като Кения и Южна Африка се опитаха да попречат на мъжете да напускат страните си, за да се присъединят към войната на диктатора Владимир Путин срещу Украйна. Това показва презентация, получена от лица, запознати с работата на украинските разузнавателни служби, която е цитирана от Bloomberg.

РУМЪНСКИТЕ СЛУЖБИ: РУСИЯ КООРДИНИРА МРЕЖА ЗА САБОТАЖИ В ЕВРОПА (ВИДЕО)

Румънското разузнаване обяви, че е разкрило диверсионна мрежа, координирана от Русия, която е свързана с пожара от 14 септември 2026 г. на промишлена площадка в Брашов. Според службата участниците в мрежата са получавали задачи да набелязват военни обекти и оръжейни предприятия не само в Румъния, но и в други европейски държави.

ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, МАСОВИ ПРОТЕСТИ И БЕЗРЕДИЦИ: КАКВО СЕ СЛУЧВА ВЪВ ФРАНЦИЯ? ГОВОРИ РАДОСЛАВ ИЛИЕВ (ВИДЕО)

Продължава нарастващото напрежение във Франция и в Западна Европа. След протестните шествия през изминалите седмици, които привлякоха вниманието на цяла Европа и голяма част от света, нова вълна на гражданско недоволство се очаква във Френската република този уикенд. От Министерството на външните работи на България призовават за повишено внимание от всички пътуващи или намиращи се във Франция.

PARCOURSUP - ПРИЧИНАТА ЗА ПРОТЕСТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ, КОЯТО ОСТАНА НА ЗАДЕН ПЛАН (ВИДЕО)

През последните вече доста дни новините, свързани с протестите във Франция акцентират върху безредиците и сблъсъците с полицията. Това премести фокуса от основната причина за недоволството на учениците и студентите в страната, а именно все по-трудният достъп до качествено образование, който се дължи на въведени преди няколко години промени. Един по-задълбочен поглед върху ситуацията показва сериозно неравенство сред кандидатите, които искат да продължат образованието си и съществуващо социално неравенство.

МОДЖТАБА ХАМЕНЕЙ ОБЯВИ ИРАНСКИТЕ УСЛОВИЯ И РЕД ДА СЕ СТИГНЕ ДО МИР СЪС САЩ (ВИДЕО)

Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей потвърди отново, че прекратяването на войната със САЩ и Израел зависи от изпълнението на условията на Техеран. Той обвърза разрешаването на настоящата патова ситуация – състояние, което не е нито война, нито мир – с въпроси, засягащи националната сигурност, контрола върху Ормузкия проток и по-тесните връзки със съседните държави.