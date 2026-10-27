Нова шокираща теория: На Земята има само 6 континента

Шокираща нова теория предполага, че всъщност има само шест континента на планетата ни, което противоречи на това, което е известно на всички, а именно, че на Земята има седем континента. Но сега изненадваща нова теория предполага, че това всъщност не е така - смята се, че има само шест континента, защото два от тях всъщност са една голяма земна маса, въпреки океана, който ги разделя, пише Daily Mail.

Теорията на учения, който твърди, че на Земята има само 6 континента

Шокираща нова теория е изложена от д-р Джордан Фетиан от Университета в Дерби, който твърди, че Северна Америка и Европа са по същество един континент, въпреки че са разделени от Атлантическия океан. Казано по-просто, ученият посочва, че Северноамериканската и Евразийската тектонични плочи всъщност все още не са се разделили напълно - противно на общоприетото схващане, че това се е случило преди 52 милиона години.

Общоприето е, че на Земята има седем континента: Африка, Антарктида, Азия, Австралия, Европа, Северна Америка и Южна Америка.

Преди около 200–300 милиона години всички континенти на Земята са били обединени в един огромен суперконтинент, Пангея. Постепенно той е започнал да се разделя: топлината, излъчвана от вътрешността на Земята, задействайки тектонични плочи, е причинила разделяне на сушата.

Новата теория на д-р Фетиан обаче се основава на две научни изследвания, които показват, че двете сухоземни маси, разположени на около 3000 мили една от друга, всъщност все още са свързани от подводен хребет, който се простира от Гренландия през Исландия до Фарьорските острови.

Учени: Структурата на Млечния път е допринесла за образуването на континенти на Земята

Ученият предполага, че този „мост“ в Северния Атлантик съдържа фрагменти от оригиналната континентална кора, които не са се отделили напълно. Резултатите от изследването показват, че в този регион областите на океанското дъно са много по-дебели от обичайното, като същевременно са свързани с по-тънки слоеве континентален материал. Д-р Фетиан отбелязва, че всичко това е ясен индикатор, че Северна Америка и Европа никога не са се разделяли напълно и следователно все още са един континент.

В две проучвания учените са измерили дебелината на земната кора под океанското дъно и са използвали тези данни, за да създадат компютърни модели, които са им позволили да проследят как са се движили тектоничните плочи на планетата преди милиони години.

След това учените сравнили резултатите с това как други континенти, като Африка и Южна Америка, са се разделили напълно. Учените стигат до заключението, че Централният Афар е съвременен пример за това как се образуват особено мощни подводни плата, когато континентите не се разделят напълно.

Но не всички геолози са съгласни с тази теория: експертите твърдят, че тя погрешно тълкува произхода на мощните подводни скали, открити между Канада и Европа.