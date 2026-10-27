Дори разделени, винаги сме били заедно: Група "АХАТ" за предстоящото мащабно турне (ВИДЕО)

Ние сме по-дисциплинирани от едно време. По-сериозни. По-отговорни към това, което правим.

Това разказаха пред Actualno.com Звезди Керемедчиев и Денис Ризов от група "Ахат", във връзка с предстоящото мащабно турне, с което групата ще отбележи 40-тата си годишнина.

Музикалната обиколка включва десет града в България и Великобритания. На сцената ще излязат Звезди Керемидчиев, Денис Ризов и Антоний Георгиев - Тонто, заедно с Камен Граховски на китара и Алекс Лазаров на барабани. В програмата са включени знаковите песни от албума „Походът“ и емблематични рок хитове от дискографията на групата.

Концертите са планирани по следния график: Габрово - 7 ноември, Плевен - 8 ноември, Стара Загора - 12 ноември, Пловдив - 13 ноември, Варна - 15 ноември, Русе - 16 ноември, Ямбол - 18 ноември, София - 28 ноември и Лондон - 11 декември. Финалът на турнето ще бъде във Велико Търново на 31 декември 2026 г.

Билетите за концертите вече са в продажба в мрежата на EpayGo.bg и касите на EasyPay в цялата страна, като в момента феновете могат да се възползват от специална early bird оферта с 5 евро отстъпка с промокод AHAT40.

В предаването "Студио Actualno" двамата музиканти споделиха, че въпреки изминалите години, когато застанат на сцената и прозвучи първият акорд - всичко останало остава на заден план.

Това усещане не зависи от конкретното място или от обстоятелствата, при които се провежда концертът. Погледът към лицата на публиката и реакцията ѝ към първите акорди връщат музикантите към причината, поради която са избрали този път. Именно тази непосредствена връзка с публиката е нещото, което според тях не се е променило през всичките тези години.

Четиридесетгодишната история на групата обаче не преминава и без прекъсвания. През различни периоди музикантите не са работили постоянно заедно, и пътищата им са се разделяли, за да поемат в други посоки.

"През това време много пъти не сме работили заедно, но винаги сме били заедно. Група "Ахат" винаги е била едно цяло, едно ядро, от което едно атомче се отделя, върши нещо друго, идва и накрая пак се събираме", разказаха любимите на публиката музиканти.

Повече за турнето и историята на групата - вижте в интервюто.