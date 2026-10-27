Странна черна дупка от ранната Вселена изхвърля газ в Космоса със скорост от 3600 км/с

Астрономи откриха масивна, активно растяща черна дупка от времето, когато Вселената е била на около 700 милиона години.

Черната дупка, която изхвърля газ в Космоса със скорост от 3600 км/с

Нови данни от космическия телескоп Webb и радиотелескопа ALMA за пореден път показват, че изключително масивни черни дупки вече са съществували в ранната Вселена. Въпреки че според теориите такива черни дупки не би трябвало да са съществували няколкостотин милиона години след Големия взрив. Особеността на тази черна дупка е, че е скрита от плътен воал от прах и се намира в центъра на галактика, която има изключително висок процент на образуване на нови звезди. Резултатите от изследването са публикувани на сървъра за препринти arXiv, пише Phys.

Смята се, че черните дупки се нуждаят от милиарди години, за да нараснат до маса милиарди пъти по-голяма от тази на Слънцето. Но през последните четири години астрономите откриха, че такива черни дупки са съществували дори когато Вселената е била на по-малко от 1 милиард години.

Смята се, че много от масивните черни дупки в центровете на галактиките, съществували през първите милиарди години от историята на Вселената, са скрити от плътни облаци прах, което ги прави много трудни за откриване. Въпреки че черните дупки не излъчват светлина, особено масивните черни дупки произвеждат квазари, изключително ярки обекти. Това излъчване идва от гореща материя, която активно се засмуква в черната дупка.

Астрономи откриха древен квазар, наречен J1440+0019, който е съществувал, когато Вселената е била на около 700 милиона години. Учените изчисляват, че черната дупка, от която е образуван квазарът, има маса 1,1 милиарда пъти по-голяма от тази на Слънцето. Проучването показва, че черната дупка е продължавала да расте по време на периода на наблюдение.

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Учените са установили, че черната дупка поглъща материя със скорост, близка до максималната си, което я прави уникален и ценен обект за изучаване, за да се разбере по-добре еволюцията на Вселената в ранната ѝ история. Тъй като черната дупка бързо поглъща огромни количества газ и прах, тя също така изхвърля част от тази материя обратно в Космоса. Учените оценяват скоростта на изхвърляне на газ на около 3600 км/с.

Според изследването, галактиката с квазара в центъра ѝ съдържа около 400 милиона слънчеви маси прах, а скоростта на образуване на нови звезди е около 1330 слънчеви маси годишно. Това е много бързо. Например, нашата галактика образува само няколко звезди годишно, въпреки че съществува от около 12 милиарда години.

Според учените, комбинацията от няколко фактора е поразителна в това изследване: огромна черна дупка, която активно поглъща материя, галактика с огромни запаси от прах, характеризираща се с много висока скорост на образуване на звезди – и всичко това се случва по-малко от милиард години след Големия взрив.

Също така учени откриха, че черните дупки могат да се сблъскват и сливат, образувайки още по-големи абсорбатори на материя. Физиците са стигнали до заключението, че черните дупки могат също да се разделят на две части.