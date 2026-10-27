"Когато Левски не печели, аз съм виновният": Веласкес не хареса видяното срещу Арда

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри разочарованието си след равенството 1:1 при гостуването на Арда в Кърджали. Испанският специалист призна, че "сините" не са показали необходимото постоянство и динамика, за да стигнат до победата. Въпреки критиките към представянето той защити футболистите си, пое отговорността за изпуснатите точки и отправи специално послание към привържениците на отбора.

Веласкес: "Не харесах представянето на отбора"

"Труден мач. Не успяхме да се противопоставим добре. Не харесах генерално представянето на отбора. В някои моменти успявахме да вкараме динамика, но в други моменти не успяхме да спазваме това, което искаме да направим. Не бяхме постоянни в тези 90 минути", призна Веласкес.

Наставникът похвали Арда за представянето и подчерта, че натоварената програма не може да служи като оправдание. "За играчите също не е лесно с тази програма. Трябва да останем позитивни. Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес имахме възможността да играем с друга динамика и не се получи."

Още: "Не виждах как Левски ще ни вкара": В Арда съжаляват след 1:1

Испанецът призова за подкрепа към футболистите въпреки разочароващия резултат. "Тези играчи заслужават по-добро отношение, защото представянето им този сезон е невероятно. Не трябва да се показва различно отношение, когато загубим, спечелим или завършим наравно."

"Левски има фенове на ниво Шампионска лига"

Веласкес отдели специално внимание на привържениците на "сините", които продължават да подкрепят отбора независимо от резултатите. "Нашите фенове просто са невероятни. Те са на друго ниво. Този отбор има фенове на ниво Шампионска лига. Всички в отбора трябва да дадем същото на феновете, което те дават на нас."

Треньорът подчерта, че Левски трябва да показва едно и също лице независимо от съперника и обстоятелствата. "След важна победа в Европа трябва да можеш да покажеш същия модел, същия характер, за да може да спечелиш още веднъж."

Накрая Веласкес пое цялата отговорност за равенството в Кърджали. "Когато отборът не стигне до трите точки, аз съм виновният", категоричен беше испанският специалист.

Още: Пълно класиране в Първа лига 2026/27 - Левски не успя да изпревари ЦСКА!