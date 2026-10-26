Фенове на Левски, защо така с Вуцов?! ЦСКА играе европейски | Точно попадение

Светослав Вуцов и крайните реакции към изявите му с екипа на Левски, промяната в играта на ЦСКА под ръководството на Маркус Гиздол и битката за титлата с Лудогорец бяха сред основните теми в новия епизод на "Точно попадение". В предаването на SportLive.bg и Actualno.com беше обърнато внимание и на големите събития в световния футбол, както и на убийството на президента на федерацията по таекуондо Слави Бинев и противоречивото наследство на спорта от годините на българския преход.

Левски, Светослав Вуцов и новото лице на ЦСКА

Един от основните акценти беше представянето на Светослав Вуцов и начинът, по който се променят оценките за вратаря на Левски. След критиките за негови грешки последваха и силни изяви, които отново поставиха въпроса дали феновете не изпадат в крайности. Бяха обсъдени още работата на Хулио Веласкес, проблемите в нападение и задачите пред спортния директор Еду Гаспар.

При ЦСКА вниманието беше насочено към Маркус Гиздол и промените в игровия облик на "червените". Повод за дискусията даде категоричната оценка на Стойчо Младенов пред БНТ, че отборът вече показва стил, характерен за силните европейски клубове. Достатъчен ли е обаче по-добрият футбол, за да се превърне ЦСКА в реален претендент за титлата?

Слави Бинев, Ел Класико и големите теми от Европа

Отделен акцент беше поставен върху Слави Бинев, неговата спортна биография и връзките между бойните спортове, бизнеса и силовите среди през 90-те години. Темата отвори и по-широк разговор за противоречивите личности, оставили следа в управлението на българския спорт.

В международния футбол водеща тема беше победата на Реал Мадрид с 2:1 над Барселона в Ел Класико. Дискусията обхвана още Златната топка, проблемите на Манчестър Юнайтед и силното представяне на Пари Сен Жермен. Може ли френският гранд да продължи европейската си доминация и кой е способен да го спре?

АФК "Войводите" с бронз от международен клубен турнир

Специален гост в епизода беше основателят на АФК "Войводите" Николай Николов. Той разказа за бронзовите медали на отбора от дивизия Conference на международния клубен турнир в Крит. Българският тим стигна до отличието след драматичен мач за третото място, спечелен с 4:3, въпреки сериозните кадрови проблеми и липсата на резерви. Николов направи и равносметка на 2026 година и международните участия на отбора, представяйки националния тим по Socca 6.

В края на предаването традиционно намериха място рубриките "Игра за майстори" и "В мишената", в която беше предвидено да бъде определен победителят в играта с прогнози за часовник Mark Fairwhale чрез жребий между тримата финалисти. Кой е големият победител в играта и какво коментираха Николай Николов и спортните журналисти Стефан Йорданов, Иво Вецев и Кристиян Недев - гледайте във видеото: