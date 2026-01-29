Шефът на Локомотив Пловдив разкри бъдещето на титуляр, треньорът решава за бразилец до дни

Напоследък Локомотив Пловдив е един от най-активните български клубове на трансферния пазар. Финансовият благодетел на „черно-белите“ Христо Крушарски вече обяви, че нападателят Хуан Пареа ще бъде продаден на Левски, а сега говори и за бъдещето на титулярния вратар Боян Милосавлиевич. Освен това, старши треньорът на „смърфовете“ Душан Косич ще вземе решение дали да задържи бразилецът Лукас Салинс. Това ще се случи до края на седмицата.

Христо Крушарски: „Той си знае цената“

Финансовият благодетел на Локомотив Пловдив Христо Крушарски вече обяви напускането на нападателя Хуан Пареа в посока Левски. Ето какво каза и за титулярния вратар Боян Милосавлиевич: „Боян Милосавлиевич си остава вратар на Локомотив Пловдив. Този младеж има глава и не му влияят пиявиците. Той си знае цената и си играе за цената. Той си остава футболист на Локомотив Пловдив, докато не се появи реална цена, която го устройва и него, и нас“.

Ще остане ли Лукас Салинс за постоянно в Локомотив Пловдив?

Бразилският халф Лукас Салинс кара проби при „смърфовете“, а съдбоносният момент идва. Треньорът Душан Косич ще трябва да вземе решение дали да задържи футболиста с договор. Това ще се случи до края на седмицата, когато е и последната контрола на отбора от лагера в Белек. Приятелската среща е срещу Колос и ще се проведе в събота, на 31 януари. Салинс вече е бил част от Локомотив Пловдив. За „черно-белите“ той изигра 71 мача, в които вкара 6 гола. Освен това спечели Купата на България и Суперкупата на България с тях.

