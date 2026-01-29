Крушарски разкри: Хуан Переа поема в посока Левски!

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски говори пред журналисти на пресконференция преди подновяването на сезона. Бизнесменът разкри, че се е договорил с Левски за трансфера на Хуан Переа. Централният нападател трябва само да мине медицински прегледи. Крушарски обясни, че мениджърът на тарана най-накрая се е съгласил и е "клекнал". Властимащият на "Лаута" отказа да оповести точната трансферна сума.

Хуан Переа преминава в Левски

"Конкретика има само за един наш футболист. Това е Хуан Переа. Там имаше много конкуренция, но успяхме да направим така, че да остане в България и да продължи да помага за българския футбол. То е ясно накъде ще поеме – Левски София. Нека си мине медицинските тестове, договорени са условията. Вече е тук", заяви Крушарски.

"Мениджърът клекна най-накрая. В тази каша са набъркани мениджърите. Те пречат най-много на футболистите. Видях няколко такива. В 10-годишната практика във футбола, когато един мениджър каже някаква заплата на футболиста и те полудяват. Аз съм човек, който знае математиката много добре. Парите са малко повече от това, което съм казал. Тайните си остават за нас. Ако искате да разберете всичко, имайте търпение, изчакайте. Има много ваши колеги, които знам колко ме обичат. Има една пловдивска група, на която и става лошо от мен. Ще развивам българското. Нека спрем да развиваме псевдо играчи. Даваме им шанс, вместо да развиваме нашите играчи“, допълни той.

