Трансферен сблъсък: Левски влезе в люта битка с руски гранд

Левски води сериозна битка на трансферния пазар за подписа на алжирския халф Хусем Мрезиг, като според информацията интерес към него има и руският гранд Спартак Москва. 26-годишният полузащитник от Динамо Махачкала е потвърдил, че води разговори със “сините”, като същевременно е разкрил, че вече е отхвърлил едно предложение и търси ново предизвикателство в кариерата си. Оценяван на около 1 милион евро, той е сред основните трансферни цели на столичния клуб.

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Мрезиг вече е започнал подготовка с Динамо Махачкала, като е преминал медицински изследвания в Москва заедно със съотборниците си. Въпреки първоначалните очаквания за бързо споразумение с Левски, появата на Спартак Москва е усложнила ситуацията, след като руският клуб е отправил по-сериозна оферта.

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„Нямам намерение да се връщам в Алжир за момента, въпреки че Белуиздад ме иска. Има накъде да се развивам, искам да съм в чужбина до края на кариерата си. Трябва да призная, че имам контакти с други клубове. В Русия те са с четвъртия в класирането Спартак Москва. Има и друг клуб – Левски, където играе Акрам Бурас, който много ме иска. Избирам от тях“, каза Мрезиг пред медиите в родината си.

„Ще видим какво ще се случи. Динамо Махачкала няма голямо желание да ме пусне и ми предлага нов договор. Очаквам развитие“, допълни той.

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