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Светлана Божилова за свободата на словото: Делото на давещите се е в техни ръце (ВИДЕО)

07 август 2026, 14:50 часа 777 прочитания 0 коментара

Излиза, че няма нужда от медийна регулация, работата на давещите се всъщност си е тяхна. Така, в предаването Студио Actualno, коментира състоянието на свободата на словото в България преподавателят по телевизионна журналистика във ФЖМК и дългогодишен член на НСРТ доц. д-р Светлана Божилова. Поводът - случаят отпреди един месец, когато участието на младия Мартин Атанасов, създател на платформите “Черна писта“ и “Диагноза България“, в предаване на бТВ, бе отменено по доста груб начин. Над 600 медийни експерти, журналисти, университетски преподаватели и граждани участваха в подписка, в която настояха СЕМ да разгледа случая. Регулаторът обаче направи на 22 юли обща дискусия за редакционната независимост, без да вземе отношение по конкретния случай. Още: За случая "Мартин Атанасов": bTV може да се сблъска с неприятности със СЕМ заради еврозаконодателство

Независимост в защита на директора?

Ето какво каза доц. Божилова: “Ако той (директорът на новините в бТВ Асен Иванов, който отмени участието на Мартин в предаването “Лице в лице“, бел. ред.) си е разрешил да каже “Медиата това съм аз, аз решавам“, а пък членовете на СЕМ твърдят, че има в сега действащия закон редакционна независимост и нямат право да се намесват в редакционната независимост, излиза, че редакционната независимост не е редакционна независимост на журналистите, които работят в “Новини и актуални предавания“, а е независимост и защита на самия директор.

Снимка БГНЕС

И на същия този дебат, който беше принципен и не беше свързан с този казус, един от продуцентите, който доброволно напусна бТВ, между впрочем, откакто Асен Иванов е, много ярки имена, не само журналисти, но и продуценти, кога принудени, кога доброволно напуснаха тази медиа, която се ползваше поне първите 10-15 години с много голям авторитет и голяма аудитория, тя каза пред всички, стандарти, професионални, за редакционна работа няма. Още: СЕМ за скандала с bTV и Мартин Атанасов: Уважаваме правото на всяка медия самостоятелно да определя редакционната си политика

Кой има последната дума?

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В бТВ в момента има вертикална йерархична структура и последната дума има директорът. Което е абсолютно грубо нарушение в контекста на всички представи и български, и европейски, за редакционна независимост. Защото едно е медийна независимост от външна намеса, друго е редакционна независимост. Очевидно не се прави разлика в това отношение. И когато след нейното изказване, тъй като ние искаме, слагам една скоба, правилника за организация на дейността, професионалните стандарти за качествена и почтена журналистика, за да се види той нарушил ли е правила в контекста на действащото българско и европейско законодателство, смятам, че поне това СЕМ трябва да изиска и да се произнесе. Още: Директор на bTV обясни защо направи "черна писта" за участие на Мартин Атанасов - младежът, показал истината за катастрофите в България

Проблем на колегията?

Защото след изказването на Весела Кисьова, на практика почти всички, с малки изключения, няма да цитирам имена, казаха, че това е проблем на журналистическата колегия, която трябва да се обедини, да се консолидира, да си създаде правила за саморегулация. И органът, регулаторът, който трябва да отразява свобода на изразяване, свобода на журналистите, да ги защитава от икономическа и политическа намеса, не можело да се случи. И аз се пошегувах, като свърши заседанието с колети, ами то излиза, че работата на давещите се всъщност си е тяхна и няма нужда от регулация.“

Още – във видеоматериала. Още: "Мълчание и цензура - докога?": Мария Цънцарова реагира за скандала с Мартин Атанасов и bTV

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Свобода на словото цензура Мартин Атанасов Студио Actualno
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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