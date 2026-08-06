“Радев се превръща в човека в държавата, който “разпределя порциите” по модела на ДПС”: Анализ на Калоян Велчев (ВИДЕО)

"Всяко управление много бързо се изхабява и става обект на критика, подигравки, мемета, както се оплакват от "Прогресивна България". Радев успява да концентрира огромно количество власт, което тушира до голяма степен критиките и го прави привлекателен за много опортюнисти, които търсят и политическа кариера и развитие. Той се превръща в човека в държавата, който "разпределя порциите", както казваха от ДПС". Това обяви в Студио Actualno политологът Калоян Велчев по повод стоте дни на управление на правителството на Румен Радев и солидните критики в множество от политиките на властта.

По думите му масивният мандат на Радев повишава очакванията към него. "Цялата комуникационна стратегия на това управление е борене на кризи, които се разказват постафктум. Имало ли ги е, нямало ли ги е, друг въпрос, но трябва да се представят такива и се измислят с цел да бъдат решавани. Това ще бъде и разказа за бюджет 2027 г. - той ще бъде решение на кризата, която е създадена от предишните хора", коментира още той.

Според Велчев избирателите са дали "празна карта" на Радев. "Говори се за този мандат като личен мандат за Радев, но той не идва с ясна визия. В годините си на президентския мандат той се превърна в разпознаваемо лице заради критиките, които отправяше към управленията, т.е. той беше изразител на все по-популярното антистатукво говорене и излизането му на политическата сцена го превърна в естествен бенефициент на това говорене. Той се превърна в най-добрия приемник на такъв тип вот. Мандатът, който той получава обаче, към момента той не изглежда за реформи. Резултати няма - заменихме една политическа криза с безвремие", акцентира още младият политолог.

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Кризи във властта?

"Демократичното управление става все по-сложно, тъй като гражданите искат резултати все по-бързо, очакванията се повишават все повече, но от друга страна управленските системи стават все по-сложни и промените стават бавно", анализира той. И добави: "Това разминаване между очакване и възможности става все по-драматично и се изразява в много бързо губене на подкрепа. При Радев за два месеца все още не се наблюдава подобен процес, но не виждам как ще се обърне тенденцията да спре да пада доверието", каза Велчев и предположи, че могат да се предприемат конкретни тактики с цел да ограничат тренда. "Трудно ще спечелят допълнително доверие, но могат да удържат спада", подчерта той.

Според политолога разминаванията са налични и вътре в самата партия. "Там тепърва ще виждаме различните течения и тяхната тежест. В самата "Прогресивна България" се е събрал целия политически спектър - десни, консервативни, класически леви, русофили, русофоби. Какъв точно ще е баланса вътре между тези течения с цел това да бъде лицето на партията, ще видим с времето. Това са процеси, които дори и да се разгърнат, могат да не са фатални - електоралните данни показват пълна стабилност на партията", обясни още той.

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Борбата с корупцията?

На въпрос дали се наблюдава не разграждане на модела "Борисов-Пеевски", а надграждане на този управленски модел, каквито критики има към Радев, политологът обясни:

"Надграждане е много добър израз, който добре обяснява какво се случва в момента. И кабинета "Денков", и особено кабинета "Петков" опитваха да влязат в челен сблъсък с т.нар. модел с цел да го разраждат. Това се оказа много трудно и не съвсем работещо. Въпросът сега е може ли изобщо да бъде разграден този модел, или може да бъде овладян - сякаш е започнал втория процес. Самият модел не се променя, но се появяват нови лица, които застават начело на този тип изградени мрежи. Тоест не получаваме желаната дълбока промяна, а получаваме смяна на лицата, които до голяма степен бяха уморили до безкрай хората с това самозабравяне", визирайки Борисов и Пеевски, които вече са на заден план, по думите му.

"Предполагам, че ще виждаме пиар мерки по посока атака на политически опоненти. Периодично вътрешният министър ще вади неща тип тип данните за самолетите на Пеевски, вече заплаши и с нови данни за "Петрохан" - вероятно ще му стане много подходящо да ги извади в предизборната кампания за президент и ще реши, че е супер да се говори отново за "Петрохан". Тези действия могат да закотвят на доверието, което има към въпросния момент, но определено президентските избори ще са първия голям тест", каза още Калоян Велчев.

Какви ще са бъдещите отношения между Илияна Йотова и Румен Радев, както и защо можем да очакваме изненади в хода на кампанията за президентския вот на 25 октомври - гледайте целия разговор във видеото.

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