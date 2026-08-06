Децата на приятелите по чашка във властта: Кузман Илиев за управлението на Радев (ВИДЕО)

Личи си, че от екипа на президента и сега премиер, са на една друга вълна - на президентска вълна, на институционално говорене. Това, което липсва в тези три месеца обаче, е управленската програма. Това заяви в предаването "Студио Actualno" лидерът на “България може” Кузман Илиев, коментирайки стоте дни управление на Румен Радев.

Много е трудно да се трансформира управлението в страната от децата на приятелите по чашка, посочи Илиев. При Радев има много пиар, това са проблеми, които те са създали, а сега твърдят, че оправят. С американските самолети е същото - те казаха, че са ги изгонили, но сега стана ясно, че американците могат да си сложат самолетите, където си пожелаят, подчерта още Илиев.

Той каза, че днес управлява ребрандираното БСП. Не смятам, че “Прогресивна България” може да се осъществява управление на ръчка. Не съм убеден, че те разбират и че дефицитите са нещо лошо, но това означава натрупване на дълг, това е управление на икономиката, в което се трупат дългове, коментира още Илиев.

Той подчерта, че Асен Василев е със същото възприятие за икономиката - да има дългове, да бъде дирижирана политически. Илиев посочи, че толерансът за кабинета “Радев” е свършил отдавна.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.