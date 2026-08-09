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Христо Янев хвърли ръкавицата: ЦСКА няма да отлага мачове - всичко е в главите ни!

09 август 2026, 23:40 часа 1092 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Христо Янев хвърли ръкавицата: ЦСКА няма да отлага мачове - всичко е в главите ни!

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана доволен от категоричната победа с 3:0 над Септември София, постигната в символичното гостуване на Националния стадион "Васил Левски". Наставникът подчерта, че "червените" постепенно привикват към натоварения цикъл и разполагат с достатъчно качествен състав. Янев беше категоричен, че към момента клубът не обмисля отлагане на срещи от първенството заради участието си в Европа.

ЦСКА лека-полека се настройва към натоварения цикъл от мачове

"Поздравявам момчетата за победата. Подходихме малко по-различно и видяхме какъв е резултатът. Играхме хубав футбол, вкарахме красиви голове, а някои наши попадения бяха отменени. Това е, което всички искаме", заяви Янев след двубоя.

Наставникът обаче предупреди, че ЦСКА няма да може да печели толкова убедително във всяка среща. "Лека-полека се настройваме към този цикъл от мачове. Създаваме много положения и отбелязваме много голове, но трябва да бъдем честни и да кажем, че няма да бъде така всеки път. Понякога силите или късметът няма да ни стигат. Радваме се, че отново победихме и запазихме чиста мрежа", добави той.

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Христо Янев

"Всичко е в нашите глави, разполагаме с качествен състав"

Янев изрази задоволство и от подкрепата, която отборът получава както от ръководството, така и от привържениците. "До момента целият отбор се справя добре. Получаваме подкрепата на целия клуб, а имаше и добра подкрепа от трибуните. Това ни дава допълнителен стимул. Всичко е в нашите глави. Разполагаме с качествен състав", подчерта треньорът.

ЦСКА не разглежда отлагане на мачове

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Запитан дали ЦСКА може да поиска отлагане на двубой от Първа лига заради европейската си програма, Янев отговори категорично: "На този етап такъв въпрос не стои пред нас. Съобразяваме се с програмата на БФС. Може би ранният старт на сезона не ни позволи да бъдем толкова уверени в първите мачове, но се надяваме да продължим по същия начин."

Какво е състоянието на Анжело Мартино?

Наставникът коментира и състоянието на Анжело Мартино, който беше заменен принудително още през първото полувреме. "Извадихме го превантивно, за да не се стигне до усложнение. Надявам се всичко да е наред и да мога да използвам всички футболисти за важния мач в четвъртък", завърши Христо Янев.

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ЦСКА Христо Янев Първа лига Септември София
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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