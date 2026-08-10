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17-годишна атлетка донесе световна титла на България от САЩ след невероятна драма

10 август 2026, 1:12 часа 1096 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
17-годишна атлетка донесе световна титла на България от САЩ след невероятна драма

Огромен успех за България от Световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години! 17-годишната Виктория Ангелова спечели златен медал от дисциплината троен скок. Възпитаничката на Георги Помашки грабна титлата с феноменален резултат от 13.91 метра, постигнати при сериозен насрещен вятър (-1.9 м/сек). По този начин тя се приближи само на седем сантиметра от личния си рекорд - 13.98 метра, който записа преди няколко седмици, за да се окичи с европейската корона.

Виктория Ангелова със световна титла в Орегон

Ангелова пристигна в Орегон като водачка в световната ранглиста. Тя изпита известни затруднения по време на квалификациите, като си осигури място във финалната 12-орка едва с третия си последен опит от 13.03 метра. Преди това тя записа 12.71 и 12.76 с насрещен вятър. Във финала също стартира неубедително с фаул и скок от 12.75 метра. След това тя се приземи на 13.14, с които си осигури правото да прави още три опита.

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Виктория Ангелова

След това българката скочи 13.05 и 13.06, като към този момент заемаше седмата позиция. Тя обаче успя да се събере в точния момент за последния си опит и се приземи на 13.91 метра. Така, седмици след европейската си титла, Виктория Ангелова покори и световния връх. Румънката Дария Вринчеану завоюва сребърния медал с 13.70, а испанката Ана Естрея де Леон заслужи последното място на подиума с 13.58 метра.

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Лека атлетика Световно първенство по лека атлетика
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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