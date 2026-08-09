Хем страшно, хем допаминово: Морски лъв подлуди рибари, ще го помнят цял живот

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Куриозен случай в Аржентина, където местни рибари преживяха шока да се събудят в една каюта с морски лъв. Бозайникът не само се е качил на лодката, но е проникнал в каютата, безцеремонно се е настанил на едната койка и невъзмутимо е заспал, явно намирайки мястото за много уютно.
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🥰 A sea lion in Argentina boarded a fishing boat, broke into the cabin, claimed a bed, and fell fast asleep— NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026
The fishermen didn't realize they had a new crew member until they heard him snoring. pic.twitter.com/hvX3joZj4o
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