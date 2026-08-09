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Хем страшно, хем допаминово: Морски лъв подлуди рибари, ще го помнят цял живот

09 август 2026, 22:30 часа 1147 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хем страшно, хем допаминово: Морски лъв подлуди рибари, ще го помнят цял живот

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Куриозен случай в Аржентина, където местни рибари преживяха шока да се събудят в една каюта с морски лъв. Бозайникът не само се е качил на лодката, но е проникнал в каютата, безцеремонно се е настанил на едната койка и невъзмутимо е заспал, явно намирайки мястото за много уютно.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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