Кабинетът "Радев":

ЦСКА не спря след Макаби: Втора "тройка" за три дни и щурм към върха!

09 август 2026, 23:14 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: cska.bg
ЦСКА не спря след Макаби: Втора "тройка" за три дни и щурм към върха!

ЦСКА продължи възхода си и победи Септември София с категоричното 3:0 в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Само няколко дни след класическия успех над Макаби Тел Авив в Лига Европа "армейците" отново отбелязаха три попадения и не допуснаха гол. Тимът на Христо Янев събра 10 точки и остана плътно до лидерите в класирането, а треньорът успя да запази част от основните си футболисти преди европейския реванш.

ЦСКА записа най-убедителната си победа от началото на сезона в Първа лига

Наставникът на ЦСКА направи пет промени в стартовия състав, но въпреки ротациите "червените" стигнаха до трета поредна победа в първенството. Срещата не започна особено лесно за символичните гости, които още в 18-ата минута загубиха Анхело Мартино заради контузия. На негово място се появи Андрей Йорданов.

Още: Лудогорец възкръсна за шест минути на "Тича" и настигна Левски на върха

Септември - ЦСКА

Резултатът беше открит в края на първото полувреме. След намесата на ВАР беше отсъдена дузпа за игра с ръка, а Йоанис Питас реализира хладнокръвно за 0:1. След почивката ЦСКА постепенно наложи по-сериозен натиск. В 72-ата минута грешка на вратаря Владимир Иванов позволи на резервата Леандро Годой да отбележи с глава в опразнената врата. Малко по-късно попадение на Жоел Цварц беше отменено заради засада.

Крайното 0:3 оформи Исак Соле в 81-ата минута. Андрей Йорданов получи великолепен диагонален пас от Жан-Филип Гбамен и подаде към халфа, който се разписа при добавката. Така ЦСКА записа втора поредна победа с 3:0 във всички турнири и получи допълнителна доза увереност преди реванша с Макаби Тел Авив. Единствената неприятна новина за Христо Янев остана травмата на Мартино.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Трите точки доближиха ЦСКА до лидерите Левски и Лудогорец - ето как изглежда класирането.

Още: Новак в елита на България остана абсолютно капо след първите четири кръга в Първа лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Първа лига Септември София
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес