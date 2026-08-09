ЦСКА не спря след Макаби: Втора "тройка" за три дни и щурм към върха!

ЦСКА продължи възхода си и победи Септември София с категоричното 3:0 в двубой от четвъртия кръг на Първа лига. Само няколко дни след класическия успех над Макаби Тел Авив в Лига Европа "армейците" отново отбелязаха три попадения и не допуснаха гол. Тимът на Христо Янев събра 10 точки и остана плътно до лидерите в класирането, а треньорът успя да запази част от основните си футболисти преди европейския реванш.

ЦСКА записа най-убедителната си победа от началото на сезона в Първа лига

Наставникът на ЦСКА направи пет промени в стартовия състав, но въпреки ротациите "червените" стигнаха до трета поредна победа в първенството. Срещата не започна особено лесно за символичните гости, които още в 18-ата минута загубиха Анхело Мартино заради контузия. На негово място се появи Андрей Йорданов.

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Резултатът беше открит в края на първото полувреме. След намесата на ВАР беше отсъдена дузпа за игра с ръка, а Йоанис Питас реализира хладнокръвно за 0:1. След почивката ЦСКА постепенно наложи по-сериозен натиск. В 72-ата минута грешка на вратаря Владимир Иванов позволи на резервата Леандро Годой да отбележи с глава в опразнената врата. Малко по-късно попадение на Жоел Цварц беше отменено заради засада.

Крайното 0:3 оформи Исак Соле в 81-ата минута. Андрей Йорданов получи великолепен диагонален пас от Жан-Филип Гбамен и подаде към халфа, който се разписа при добавката. Така ЦСКА записа втора поредна победа с 3:0 във всички турнири и получи допълнителна доза увереност преди реванша с Макаби Тел Авив. Единствената неприятна новина за Христо Янев остана травмата на Мартино.

Трите точки доближиха ЦСКА до лидерите Левски и Лудогорец - ето как изглежда класирането.

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