Двоен удар по Левски: Ключов съперник им отмъква ключов играч

Изненадващ обрат е на път да претърпи ситуацията с бъдещето на една от звездите на Левски - Акрам Бурас. Тези дни се чу, че към халфа сериозен интерес проявява гръцкият гранд Олимпиакос, а сред клубовете, които следят африканеца, са френският Ланс, швейцарският Базел и друг гръцки тим - АЕК Атина.

ОЛИМПИАКОС ГУБИ, АЕК ПЕЧЕЛИ?

АЕК е отборът, с който "сините" ще играят решителния плейоф за влизане в групите на Шампионска лига, ако елиминират Кайрат. Българският тим победи минимално казахите в първия мач, игран в София, но предстои реванш тази седмица.

И тук идва най-интересното: именно АЕК е тимът, който има голяма възможност да отмъкне алжиреца от "Герена". Това потвърди агентът на играча - Насим Дриди.

АГЕНТЪТ НА БУРАС Е НЕПОКОЛЕБИМ

"Не мисля, че Акрам Бурас ще остане в Левски още един сезон. Водят се преговори с АЕК Атина относно евентуален трансфер на Акрам Бурас от Левски София през този трансферен прозорец", каза Дриди пред maghreb-foot.com.

Агентът е изключил възможността Бурас да остане в родния шампион за още един сезон. Въпреки че "сините" са отхвърлили първата оферта на Олимпиакос за полузащитника, тъй като искали да го запазят в отбора. Бурас има договор със столичани до 2028 година, а цената му според transfermarkt.com е 2 милиона евро.

ЛОШ КЪСМЕТ ЗА ХАЛФА

Междувременно, африканецът може да саботира трансфера си в Гърция сам, тъй като в началото на месеца се контузи и според слуховете съществува вероятност да отсъства между 2 и 3 месеца от терените.