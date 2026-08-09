Големият проблем на Ливърпул лъсна преди началото на сезона

Ливърпул допусна поражение с 2:3 от Монако в контролна среща на "Анфийлд", която разкри както огромния офанзивен потенциал на отбора, така и проблемите, способни да провалят началото на новия сезон. Мърсисайдци поведоха с два гола още преди да е изминал половин час, но за втори пореден мач пропиляха комфортен аванс и допуснаха пълен обрат.

Ливърпул има огромен потенциал в атака, но няма контрол над мачовете си

Началото даде сериозни основания за оптимизъм. Александър Исак откри резултата в 16-ата минута след асистенция на Райън Гравенберх, а малко по-късно се разписа и Флориан Вирц. Двете звездни попълнения демонстрираха колко опасно може да бъде нападението на Ливърпул под ръководството на Андони Ираола.

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Защитата остава голямата тревога

Монако намали чрез дузпа на Александър Головин непосредствено преди почивката, а през втората част Мика Биерет изравни. Пари Брунер оформи пълния обрат с попадение в 88-ата минута. Тревожна е не толкова загубата в контрола, колкото повторението на вече познат сценарий. Ливърпул пропиля преднина и при предишната проверка срещу Лийдс. Мърсисайдци са допуснали седем гола в последните си две срещи, а след направените смени отборът отново загуби своя ритъм и контрол.

Това показва, че разликата между титулярите и резервите остава сериозна. Високата преса и директният футбол на Ираола изглеждат ефективни, докато играчите разполагат с достатъчно енергия. При спад в интензивността обаче защитата остава прекалено открита. Предстои да стане ясно как ще изглежда Ливърпул в официален мач, като първият такъв е срещу Нюкасъл на 23 август.

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