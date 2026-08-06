Бомба със закъснител: Как харчим пари, които нямаме? Обяснява Макс Баклаян (ВИДЕО)

Правителството се опитва да бори инфлацията, дали обаче може да борите наднорменото си тегло с шоколадово десертче? Това заяви в предаването “Студио Actualno” финансовият анализатор Макс Баклаян, коментирайки опитите на държавата да овладее покачващите се цени на стоките и услугите.

Ако правителството тегли кредити, то вкарва пари отвън в икономиката, без тя да ги е произвела. Цените започват да растат, това е масло в огъня, категоричен е експертът.

По думите му спекулата съществува, защото има повече пари в обращение. Когато има опашки пред обекта ти, няма човек, който няма да си вдигне цените. Ако заведенията с пълни нонстоп, какво е логично да се направи - на тези цени не мога да взема всичките си клиенти, тоест ще вдигна цените, за да взема настоящите. Има изключително много пари, които са в обращение, посочи Баклаян.

Потребителските кредити растат, всичко това е бомба със закъснител, оставена от предходни управления, която гърми в момента в ръцете на това управление, изрази мнение Баклаян. Той посочи, че България вече има достъп до кредити много по-лесно, въпросът е за какво се ползват тези пари. Ако са вкарани в производство, това е добре, но проблемът е, че държавата и населението харчи кредитите по непродуктивен начин, но всичко това се гради като къща от карти, която е на кредит, уточни още експертът.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.