Трансферен удар: Левски си осигури опитен защитник от испанския елит

Левски официално обяви привличането на новото си попълнение, в лицето на испанския ляв защитник Алекс Сентейес. Футболистът пристига на стадион “Георги Аспарухов” със свободен трансфер от Алмерия и подписва дългосрочен договор със “сините” до лятото на 2029 година.

Алекс Сентейес обвърза бъдещето си с Левски за следващите три години и половина

Сентейес е роден през 1999 г. във Валенсия и е юноша на местния гранд Валенсия, където играе за втория отбор и постепенно стига до първия състав. След това преминава под наем в португалския Фамаликао, а по-късно се установява в Алмерия, за който записва над 130 срещи и се превръща във важна част от отбора в испанския елит.

Още: Новите в Левски предизвикаха фурор във втората контрола на "сините" пред Европа

В кариерата си той има и участия за националните гарнитури на Испания до 17 и до 19 години, като в юношеските формации е работил под ръководството на настоящия селекционер на испанския нациоален отбор Луис де ла Фуенте.

Левски го представи с видео в социалните мрежи, като от клуба подчертаха, че очакват Сентейес да донесе стабилност и опит по левия фланг на отбраната в следващите сезони.

Още: Наслаждавайте се на Мондиал'26! Истинските ценители гледат Първа лига, където няма и ден без интрига!