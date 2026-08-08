Новак в елита на България остана абсолютно капо след първите четири кръга в Първа лига

Новакът във футболния елит на България Дунав (Русе) остава капо след първите четири кръга в Първа лига, след като допусна четвърта поредна загуба. "Драконите" отстъпиха на Арда (Кърджали) с 0:2 като домакин и продължават да са без спечелена точка от началото на новия сезон. Арда пък се изкачи до седмото място с актив от 7 точки, като записа втората си победа от началото на кампанията, след като по-рано надделя и над Славия.

Арда отказа Дунав от първи точки в елита

Гостите започнаха по-активно, а завърналият се в Кърджали Станислав Иванов пропусна отлична възможност още в петата минута. Малко след това русенци бяха принудени да извършат ранна вратарска смяна. Георги Китанов напусна терена заради контузия и беше заменен от Пламен Пепеляшев.

Арда откри резултата в 16-ата минута. Бирсент Карагарен получи топката вляво в наказателното поле, освободи си пространство и с точен удар в близкия ъгъл даде преднина на гостите. Кърджалийци имаха възможности да увеличат аванса си още преди почивката, но Станислав Иванов и Преслав Бачев не успяха да се възползват. Дунав отговори чрез Кристиян Бойчев и Денислав Минчев, чиито удари не намериха целта.

Още: ЦСКА 1948 отложи първата победа на Любо Пенев - "майсторите" от Бистрица се залепиха зад Левски!

След почивката домакините опитаха да упражнят натиск. Радослав Апостолов стреля опасно от свободен удар, но Анатолий Господинов се намеси и запази преднината на Арда. В 59-ата минута гостите стигнаха до второ попадение. Доминик Янков уцели гредата след подаване на Бачев, а Светослав Ковачев беше най-съобразителен при добавката и покачи на 2:0.

Около десет минути преди края Дунав остана с човек по-малко. Хосе Кабаркас удари съперник с лакът, получи втори жълт картон и беше отстранен от игра. Малко по-късно Симеон Василев можеше да отбележи трети гол за Арда, но стреля покрай вратата. Така Арда взе трите точки в Русе и остави опонента си на дъното на подреждането.

Още: НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026

*Снимките в статията са с илюстративна цел.