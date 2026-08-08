Сама срещу глутница вълци! Допамин за 8 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
В днешното видео става дума по-скоро за адреналин, много адреналин! Въпреки това има и доза допамин, тъй като самият факт да се спасиш от глутница вълци в последния момент няма как да не направи всекиго щастлив, че е отървал кожата.
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Kadın son anda kurtardı kendini. Verilmiş sadakası varmış. pic.twitter.com/7CNqaU6VVt— korku ve titreme (@korkuvetitremee) July 24, 2026
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