Спорт:

Сама срещу глутница вълци! Допамин за 8 август

08 август 2026, 22:30 часа 1704 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сама срещу глутница вълци! Допамин за 8 август

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

В днешното видео става дума по-скоро за адреналин, много адреналин! Въпреки това има и доза допамин, тъй като самият факт да се спасиш от глутница вълци в последния момент няма как да не направи всекиго щастлив, че е отървал кожата.

Още: Добри мариери? Просто ни дайте да ядем! Допамин за 6 август

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
усмивка вълк настроение Допамин вълци усмивки добро настроение
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес