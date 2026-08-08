Вкара най-важния гол в кариерата си и избра да напусне Барселона в една от най-големите сделки на лятото

Само няколко седмици след като се превърна в национален герой на Испания, Феран Торес е близо до един от най-големите трансфери през лятото. Нападателят е постигнал споразумение с европейския клубен шампион Пари Сен Жермен и е готов да напусне Барселона. Сделката все още не е окончателно завършена, но позициите на двата клуба постепенно се сближават.

Феран Торес преминава в ПСЖ

Според испанския вестник "Марка" Торес се е разбрал с парижани за договор за четири сезона. Предстои Барселона и ПСЖ да договорят окончателната трансферна сума, като желанието на всички страни е операцията да бъде приключена в следващите дни - по възможност преди нападателят да поднови тренировки с каталунския гранд.

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Барселона е готов да се раздели с испанския национал, но настоява да получи между 50 и 55 милиона евро. Подобна сума би позволила на каталунците да възстановят почти цялата инвестиция, направена при привличането му от Манчестър Сити през януари 2022 година.

Един от основните фактори за евентуалната продажба е договорът на Торес, който изтича през лятото на 2027 година. Ако не го продаде или не постигне споразумение за продължаването на контракта му, Барселона рискува да го загуби без трансферна сума след края на сезона.

Освен това в сделката с Манчестър Сити е включена клауза, според която каталунците трябва да платят допълнителни между 7 и 8 милиона евро при подновяване на договора на нападателя. Това прави продажбата му още по-привлекателна от финансова гледна точка.

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