В Макаби още са в шок от ЦСКА, но се заканиха: Бяхме по-добри, ще направим невъзможното

Футболистите на Макаби (Тел Авив) все още не могат да приемат тежкото поражение с 0:3 от ЦСКА в първия мач от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Въпреки огромното изоставане израелският тим не се е отказал от битката, а треньорът Кени Милър подготвя промени за реванша в София. Под въпрос остава участието на левия защитник Рой Ревиво, чието бъдеще е обект на сериозни трансферни спекулации.

В Макаби вярват, че са контролирали играта срещу ЦСКА

"Това не беше мач за три гола в нашата врата. Бяхме по-добри, контролирахме играта и владеехме повече топката, а те ни ужилиха с три атаки. Нищо не ни се получи. Ще опитаме да направим онова, което мнозина смятат за невъзможно, в реванша в България", заяви анонимно футболист на Макаби пред израелските медии.

Официалният репортаж на клуба обаче показва, че ЦСКА е имал и други възможности. Йоанис Питас остана сам срещу вратаря още преди почивката, а Жоел Звартс пропусна добра ситуация през втората част, преди да оформи крайния резултат в 90-ата минута. Макс Ебонг и Леандро Годой отбелязаха първите два гола за "армейците".

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Ключов играч отсъства от редиците на Макаби

В Израел се коментира усилено и отсъствието на Рой Ревиво. Националът не пътува до Батуми и продължи да тренира в базата "Кирят Шалом". Според местните издания той сам е поискал да остане извън групата на фона на преговорите за трансфер. 23-годишният защитник ще поднови занимания с основния състав, но все още не е ясно дали ще пътува за реванша в София. Елче вече е отправил официална оферта, а още два клуба обмислят предложения.

Някои футболисти на Макаби са категорични, че не е сериозно вината за разгрома да бъде прехвърляна върху един отсъстващ играч. Липсата на Ревиво и другия краен защитник Сагив Йехезкел обаче принуди Милър да прекрои отбраната си. Реваншът между ЦСКА и Макаби е на 13 август от 21:00 часа на Националния стадион"„Васил Левски". Българският тим влиза в него с аванс от три гола и е само на крачка от плейофите на Лига Европа.

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