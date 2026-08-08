Ако нямаше руска агресия, нямаше да има украински дронове

Думите от заглавието са на известния влогър Асен Генов - той ги написа в личната си страница във Facebook. Те, разбира се, са част от коментар за падналия на българска територия дрон, на самата граница с Румъния. Българските власти обявиха, че става въпрос за украински дрон-примамка и привикаха украинския посланик у нас за обяснение:

"И точно толкова ясно е самото решение. Единството правилно решение: Путин трябва да бъде принуден да спре войната. С всички възможни средства", добави Асен Генов: