Църковен празник на 9 август: Какво се прави утре за късмет и благополучие

Утре, 9 август, е празникът на Свети апостол Матия в православния календар. Утре се пада 10 Неделя след Петдесетница и Неделя след Преображение.Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 9 август

Св. Матия е един от дванадесетте апостоли на Исус Христос, евангелист и автор на първото Евангелие от Новия завет. За живота и делото му се черпи информация както от библейски, така и от извънбиблейски източници - данните за него съдържат както достоверни факти, така и легенди.

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Евангелието от Матей (9:9) описва как Исус, минавайки покрай митницата, видял Матей и му казал: „Следвай ме“ и той „станал и го последвал“. Това бележи момента на пълното му обръщане. След това Матей устроил голям пир за Исус в дома си, на който присъствали други бирници и грешници.

Матей се смята за автор на първото Евангелие от Новия завет, написано, според преданието, на еврейски или арамейски език (оригиналът не е оцелял). Целта му е била да представи Исус като Месията, обещан в Стария завет.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 9 август

Вярва се, че ако времето е ясно и слънчево на 9 август, есента ще бъде топла и суха. Ако сутринта е мъглива, очаквайте дъжд през следващите дни. Ако на 9 август вятърът духа от запад, времето ще се промени бързо.

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Какво не бива да правите утре? Православната църква подчертава особеното значение на този ден: човек не трябва да остава безразличен към нещастията на другите – Господ със сигурност ще накаже подобно отношение. Нашите предци са избягвали да работят на полето на този ден, страхувайки се от гръмотевични бури. Освен това, предците ни са вярвали, че прибирането на сено или зърно на 9 август е непрепоръчително.

Какво можете да правите утре? От древни времена жените са приготвяли постни супи и са задушавали зеленчуци. На този ден се консервира и храна за зимата. Приготвената храна трябва да се сподели с нуждаещите се - вярва се, че това носи късмет и благополучие.

Утре църквата отбелязва и Десетата Неделя след Петдесетница, както и Неделя след Преображение. Вечерта в храмовете се отслужва Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица.

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