Новите в Левски предизвикаха фурор във втората контрола на "сините" пред Европа

Българският шампион Левски записа втори пореден успех по време на лятната си подготовка. "Сините" победих с 6:0 отбора на Етър Велико Търново в Правец. Тимът на Хулио Веласкес се отличи с пет попадения още през първата част, а крилото Рейналдо започна като титуляр в този мач, реализирайки първите си голове със синия екип. Другите две попадения на Левски - Давид Кусо и Адриан Райчев, също блеснаха с попадения.

Убедителна победа за "сините" във втората им контрола

В 12-ата минута Давид Кусо направи пробив, след което навлезе навътре и стреля с левия крак, топката рикошира и влезе във вратата на "виолетовите". Новото попълнение на шампионите има две попадения в двете контроли до момента, разписвайки се и срещу Академик Свищов. Седем минути след това Майкон се измъкна от отбраната на Етър, излезе на голова позиция и пусна за Оливер Камдем, който се разписа на празна врата. В 33-ата минута Гашпер Търдин отне топката в центъра на терена, Давид Кусо, подаде за Мазир Сула и той също реализира във вратата на отбора от Втора лига. Малко повече от минута след това Евертон Бала асистира за новото попълнение Рейналдо и той също на празна врата реализира първо попадение за "сините". Малко преди края на първата част Рейналдо се откъсна, след което технично пак прати топката в мрежата на Етър.

Треньорът на столичани Хулио Веласкес направи множество промени в състава след почивката. След близо час игра Адриан Райчев отправи силен удар, който беше отразен от Никола Виденов. В 68-ата минута изстрел на Давид Кусо срещна гредата. Три минути преди края на редовното време Алдаир центрира остро в наказателното поле на Етър, а Росен Върбишки за малко не си отбеляза автогол, като топката отново срещна гредата. Левски реализира последния си гол в двубоя в 90-ата минута. Армстронг Око-Флекс отправи удар, който беше избит, но топката достигна до Адриан Райчев, който също се разписа на празна врата, оформяйки крайния резултат. / БТА

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