Треньор в българския елит: "Направих всичко възможно да загубим мача"

Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов направи много интересно изказване след края на срещата със Септември София в Първа лига. Столичният тим започна по-добре, изпусна дузпа, вкара два гола, след което пропусна още една възможност от бялата точка. В рамките на десет минути "драконите" се активизираха и изравниха чрез Илкер Будинов и Андре Алвеш. След това Септември отново излезе напред в резултата, но съдията отмени попадението заради засада. В 90-а минута Алекс Валиньо запечата пълния обрат и донесе победата на Дунав.

Треньорът на Дунав смята, че неговият отбор не е заслужавал да спечели

След края на мача Чиликов призна, че не е доволен от играта на неговия тим през първото полувреме. Той призна, че подходът му към мача не се е оказал правилен. Родният специалист все пак похвали своите футболисти за характера през втората част и за обрата. Той все пак остана на мнение, че отборът на Септември е заслужавал да спечели много повече.

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Шокиращото признание на Чиликов:

"Не знам откъде да започна и какво да говоря. Поздравявам момчетата за характера през второто полувреме. Аз направих всичко възможно да загубим мача през първото. Това е истината. Предприех схема 3-5-2. Изобщо не ми хареса. Знаех, че ще имаме проблеми и това си пролича. Септември просто ни разпиля", каза Чиликов след срещата. "Ако трябва да съм честен, Септември заслужаваше да победи, но това е футболът. Но този мач трябва да влезе във всички книги, буквари и школи как не трябва да се предаваш. След две изпуснати дузпи победихме. Постигнахме много красива победа. Много важни три точки. Дунав ми харесваше на моменти, но не става с 5, 10, 20 минути. Имаме качества да взимаме точки. Да вкараш три гола на Септември на чужд терен не е лесно", призна Чиликов след края на мача.

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