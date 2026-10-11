Страхотно шоу в дъното на Първа лига! Обрат, две пропуснати дузпи и 5 гола в София

Страхотно шоу на Националния стадион "Васил Левски" между отборите на Септември София и Дунав Русе. "Драконите" направиха пълен обрат и победиха с 3:2 при срещата им от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят беше изключително интересен. Футболистите на Септември пропуснаха две дузпи, но все пак поведоха с два гола. В рамките на десет минути обаче "драконите" успяха да обърнат. В самия край столичани отново излязоха напред в резултата, но голът им бе отменен. Вместо това Дунав се оказа в печеливша позиция, след като Алекс Валиньо се разписа в 90-а минута.

Септември София изпусна два гола аванс

Срещата започна с минута мълчание в памет на покойния собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов, който беше убит на 30 септември. Столичани поеха контрола от самото начало и на два пъти застрашиха вратата на Георги Китанов. Първо Мартин Христов стреля с глава, а при добавката Йоан Бауренски не успя да преодолее стража на "драконите". Малко след това футболистите на Септември имаха претенции за дузпа, след като Галин Иванов бе фаулиран на границата на наказателното поле. Първоначално съдията посочи, че нарушението е отвън, но след това промени решението си и осъди наказателен удар. Зад топката застана Ерар Францети и стреля, но Китанов успя да спаси.

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В 25-а минута Ерар Францети се реваншира за пропуска си и откри резултата. Малко след това Андре Либерал не успя да удвои аванса на столичани от близка дистанция. Секунди по-късно Китанов излезе напред, за да пресече дълъг пас, насочен към португалския халф на Септември. Последва сблъсък помежду им, след който Андре Либерал прати топката в мрежата на Дунав за 2:0. Играта беше спряна, тъй като двамата продължиха да лежат на терена. Китанов успя да се изправи, но голмайсторът бе изнесен на носилка. Вратарят на русенци все пак нямаше как продължи участието си в срещата и бе заменен от Бартош Желазовски, който прави своя официален дебют. До края на първата част не се стигна до други опасности и Септември се оттегли на почивката с гол аванс.

Невероятен обрат за Дунав

Столичани продължиха да бъдат по-активни и през второто полувреме. В 50-а минута Галин Иванов беше фаулиран около границата на наказателното поле. Божидар Пенчев изпълни прекия свободен удар, но право в стената. Играта обаче после бе спряна, за да се гледа игра с ръка на играч на Дунав. След преглед с ВАР главният съдия посочи бялата точка за втори път в двубоя. Зад топката застана Педро Игор, но и неговото изпълнение бе спасено този път от резервния страж. Въпреки натиска, скоро Септември допусна гол във вратата си. Добра атака на "драконите" бе завършена от Илкер Будинов, след като топката се отби в гредата и попадна в него. Попадението даде импулс на гостите от Русе и скоро те стигнаха до равенството чрез Андре Алвеш.

Столичани бързо се отърсиха от шока и потърсиха победата. След изпълнението на корнер топката отново се оказа във вратата на Дунав. Футболистите на Септември си помислиха, че все пак са спечелили мача, но съдията отмени попадението заради засада. След подновяването на играта ситуацията се обърна, като Алекс Валиньо запечата обрата за "драконите" с гол в 90-а минута.

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