Телефон спаси дете от нападение на мечка

Смартфон спаси 15-годишно от нападение на мечка в Алтайския край. Хищникът е захапал телефона, което е довело до запалване на батерията и е изплашило животното. Момчето е било в гората със свой приятел. Когато мечката се е приближила, момчето се е опитало да се качи на дърво, но мечката го е повалила на земята и го е нападнала. В един момент животното е захапало смартфона на момчето, което е довело до запалване на батерията, след което мечката е избягала.

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Състояние

Пострадалият е хоспитализиран в тежко състояние. Приятелят му е невредим. В момента ловните пазачи издирват мечката. Припомняме, че през септември мечка уби 66-годишна жителка на село Верхний Кебеж в Ермаковски район в южната част на Красноярския край в нощта на 16 септември, съобщи Сибирь.Реалии. Според агенцията животното не е влизало в дома на жертвата, въпреки че по пластмасовия прозорец и стената са открити следи от нокти. Оградата на предния двор, през която мечката се е изкачила в имота, също е повредена. Животното е нападнало жителката на селото на улицата; тялото ѝ е намерено на 15 метра от дома ѝ.

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И в България

На 20 септември 2026 г. две мечки нападнаха палатка с туристи, които нощували в гористия район над село Локорско в софийския район Нови Искър.

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