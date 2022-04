Германия мисли за нова сериозна мярка за защита на енергетиката от Русия

Причината за такова решение е защита на енергийната сигурност на Германия. Идеята е да няма големи спирания на тока в страната заради двете руски компании. Припомняме, че "Газпром Германия" управлява големи газови хранилища в Германия, а "Роснефт Дойчланд" е ключова компания на германския пазар на горива.

Освен това, двете компании рискуват технически банкрут, защото банките и бизнес партньорите им почнаха да прекъсват връзки с тях.

Иначе, германският канцлер Олаф Шолц вече обяви, че страната му ще продължи да плаща в евро руския газ, но и че ще разгледа предложената от Русия процедура за откриване на специални сметки в "Газпромбанк".

ОЩЕ: Рублата вече отива на по-високо ниво, отколкото беше преди войната

#Putin signed a decree on a new procedure for settlements for Russian gas in rubles with "unfriendly countries".



According to the new law, from April 1, these countries must open accounts in #Russian banks. If they refuse to do so, the existing contracts will be stopped. pic.twitter.com/WdcxLK6N0r