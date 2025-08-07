Най-важните новини за деня: 7 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 август 2025 г.

ДЪРЖАВНИТЕ МАГАЗИНИ НА ПЕЕВСКИ - КАПКА В МОРЕТО ИЛИ "ТЕФТЕРИ НА ВЕРЕСИЯТА": АНАЛИЗ

Кога държавата е допустимо да се намесва в една пазарна икономика? Това е допустимо тогава, когато има така нареченият пазарен провал и когато има публични блага. Данните показват, че 27 000 предприятия се занимават с търговия с храни, 42 000 обекта се търгува с храни и 82 000 души са заети с това. Това заяви икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов пред bTV.

БОЯН ЮРУКОВ: ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗЛЪГА, ЧЕ СПИРА ДА ПРОДАВА ДЪРЖАВНИ ИМОТИ - ЧАСОВЕ ПО-КЪСНО ИМА НОВИ ТЪРГОВЕ (КАРТА)

Блогърът и IT специалист Боян Юруков, който се занимава с отворени данни и осветли случая с търговете за държавни имоти с отпаднала необходимост, обвини в лъжа правителството на Росен Желязков. След като на 6 август кабинетът обяви, че дава на заден ход с продажбата на над 4400 обекта, докато програмата не бъде одобрена от парламента, Юруков обвини Министерски съвет и самия министър-председател, че отклоняват вниманието.

ЗАМРАЗЯВАНЕ ИЛИ ПАДАНЕ НА ЦЕНИТЕ: "ПИЯНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД" В 21 ВЕК

"В навечерието на третото десетилетие на 21 век да си представяме, че цените ще паднат или ще бъдат замразени - е повече от въпрос на пиянство. Спомням си за великата фраза на Патриарха на Българската литература "Пиянството на един народ". Искрено вярвам, че няма да стигнем до там сами да разрушаваме собствения си икономически модел, който е абсолютно пазарен. Това коментира пред Actualno.com председателят на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева във връзка с новия Закон за хранителните доставки, таванът на надценките и регулациите на пазара, които произтичат от него.

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА: СЪДЪТ ПОТВЪРДИ 200 ХИЛ. ЛВ. ГЛОБА НА ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ"

ТЕЦ "Бобов дол" остава с наложената имуществена санкция от 200 000 лв., след като съдът потвърди решението, свързано със замърсяване на въздуха край село Големо село. Глобата е резултат от извънредна проверка, извършена на 21 октомври 2024 г., след серия от сигнали за сериозно запрашаване в района.

СЪДЪТ ОТВОРИ ВРАТИЧКА ЗА НОВ ФРОНТ СРЕЩУ АСЕН ВАСИЛЕВ ПО ДЕЛО ЗА МИЛИОНИ

Сагата със "СТВ Консълтинг" - бившата фирма на председателя на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев - продължава да се развива. Има две нови съдебни решения по въпроса и те дават интересен ракурс на случая.

РАКЕТИТЕ "JAVELIN", С КОИТО УКРАЙНА ПОРАЗЯВА РУСИЯ: КОГА ДА ОЧАКВАМЕ ДОСТАВКИТЕ ИМ В БЪЛГАРИЯ?

Предстоящите доставки на управляемите противотанкови ракети "Javelin" ще бъдат синхронизирани с доставката на бойните машини "Страйкър", като и двата договора са свързани с изпълнение на проект на военното министерство за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада. Точните срокове обаче не са ясни - това става ясно от отговор на военния министър Атанас Запрянов на въпрос по парламентарен контрол на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, показа справка на Actualno.com.

БЕЗ ДА ИСКА ТРЪМП СЕ ИЗПУСНА КОЛКО БЛИЗО Е ДО МИРА В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не го наричам пробив – работим по това от много време. Хиляди млади хора умират, най-вече войници, но знаете – ракети удрят Киев и други места в Украйна. Мисля, че от началото на годината Русия е загубила 20 000 войници от началото на годината (бел. ред. - Тръмп има предвид убити). Оценката за Украйна е 9000 – ужасна ситуация". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и всъщност представляват ирония, що се отнася до казаното за пробив. Причината – досега всички, включително Тръмп, се хвалят колко хубава била срещата на пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин в Москва, но никой не говори за конкретни постигнати споразумения. Всичко това напомня на скорошните оплаквания на Тръмп как всеки път като говори с Путин по телефона, разговорът е "хубав" и моментално след това Русия бомбардира някъде в Украйна, удряйки цивилни цели – Още: "Беше постигнат голям напредък": Има ли надежда за мир след посещението на Уиткоф в Москва?

ТРЪМП ОТРЯЗВА ПУТИН: ЩЕ ГОВОРИМ САМО АКО ТОЙ СЕ СРЕЩНЕ СЪС ЗЕЛЕНСКИ (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с руския президент Владимир Путин само ако руският му колега се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски. Това разкритие прави вестник „Вашингтон пост“. „Путин трябва да се срещне със Зеленски, за да се проведе срещата“, каза служител на Белия дом пред The Post. „Не е определено място за това“, уточни той.

СРЕЩА НА 4 ОЧИ: ПУТИН Е ПОДГОТВИЛ КАПАН И ЧАКА ТРЪМП ДА ВЛЕЗЕ

Доналд Тръмп обяви "голям напредък" към прекратяване на войната в Украйна, след като обяви плановете си за скорошна среща с руския диктатор Владимир Путин. На 7 август Русия потвърди, че двамата ще разговарят очи в очи през следващите дни, но още не е обявено къде, макар че Вашингтон и Москва са се разбрали за локацията. Но дали Путин отново ще разиграе републиканеца?

КРЕМЪЛ Е ПОЛУЧИЛ "ПРИЕМЛИВ" ПЛАН ЗА МИР В УКРАЙНА: С КАКВО САЩ СА ИЗКУШИЛИ ПУТИН? (ВИДЕО)

Русия е получила предложение от САЩ за прекратяване на войната в Украйна, което Москва разглежда като "приемливо". За това съобщава полското издание Onet, цитирайки Юрий Ушаков – съветник на руския диктатор Владимир Путин – според когото разговорите са били инициирани от специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф.

NYT: ПУТИН ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ ОТ УКРАИНСКИ ЗЕМИ, НО ЩЕ ПОИСКА НЕЩО ПО-ВАЖНО

От всички страни вече валят спекулации какво ще се случи с войната в Украйна - в контекста на срещата на американския пратеник Стив Уиткоф с диктатора Владимир Путин и във връзка с предстоящата среща на стопанина на Кремъл с Доналд Тръмп, която според Кремъл се чака "в близките дни". Сигналите са разнопосочни - в едни източници се твърди, че ще трябва незаконно окупираните украински региони да се признаят за руски, за да има примирие, а в други се посочва, че Путин би се отказал от някои земи.

И ИНДИЯ ЩЕ ПОСТРАДА СЛЕД ЕСКАЛАЦИЯТА НА СПОРА МЕЖДУ САЩ И РУСИЯ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще „повиши значително“ митата върху индийския износ за САЩ заради покупките на руски петрол от Ню Делхи, засилвайки заплахата си да атакува основен търговски партньор. „Индия не само купува огромни количества руски петрол, но и продава голяма част от закупения петрол на свободния пазар с големи печалби“, написа Тръмп в платформата си Truth Social в понеделник. „Не ги интересува колко хора в Украйна са убити от руската военна машина. Поради това ще повиша значително митата, плащани от Индия на САЩ.“

"БОРБАТА Е ЗА СЪРЦЕТО И СЪЗНАНИЕТО НА ТРЪМП": АНАЛИЗ СЛЕД СРЕЩАТА УИТКОФ - ПУТИН

Свидетели сме на откриване на един нов фронт - а именно борбата за сърцето и съзнанието на американския президент. Това коментира в сутрешния блок на БНТ Йордан Божилов от Софийския форум за сигурност във връзка със срещата на американския пратеник Стив Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин в Москва, която продължи три часа. Това според Божилов е много за такава среща и затова той предполага, че са обсъдили различни въпроси.

ЗАД КУЛИСИТЕ: ПЛАНЪТ НА НЕТАНЯХУ ДА ЗАВЗЕМЕ ГАЗА ВЪПРЕКИ СЕРИОЗНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ АРМИЯТА НА ИЗРАЕЛ

Очаква се в четвъртък, 7 август, Израел да одобри план за поетапно завладяване на нови обширни райони от Ивицата Газа. Това ще стане евентуално за около пет месеца, а по този начин ще бъдат разселени около един милион палестинци. От известно време се говори за целта на премиера Бенямин Нетаняху да анексира целия анклав - въпреки предупрежденията на висши военни, че това ще застраши живота на заложниците, държани от "Хамас", пишат израелските медии.

ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА СИСТЕМА Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД "МАЙКАТА НА ВСИЧКИ ВАЛУТНИ КРИЗИ"

Светът е изправен пред глобална валутна криза и стабилността на цялата финансова система е под заплаха, алармира икономистът Даниел Олтман в материал за авторитетното американско издание Foreign Policy. Вече сме навлезли в непозната територия - седем големи икономики имат дългове, надхвърлящи годишния им БВП, а това никога не се е случвало в комбинация с толкова високи лихвени проценти. Техните валути са готови за серия от девалвации, напомнящи азиатската и руската финансова криза от края на 90-те години, но в много по-голям мащаб.

ВЕЛИКИЯТ ГОЛМАЙСТОР, ЧИЙТО РЕКОРД ЕДВА ЛИ НЯКОЙ ЩЕ ПОДОБРИ

309 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.