Зеленски потвърди: Обсъжда се тристранна среща с Тръмп и Путин

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди на 7 август, че се водят преговори за двустранна и тристранна среща на върха между лидерите като част от усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. Изявлението идва, след като Москва потвърди плановете за среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в близките дни. Тръмп също така се стреми към последваща тристранна среща с участието на Зеленски, като настоява за бързо разрешаване на войната и заплашва да наложи нови санкции на Руската федерация, освен ако тя не се съгласи да прекрати военните действия.

Зеленски: "Украйна не се страхува от срещи"

"Вчера (6 август - бел. ред.) бяха обсъдени и различни възможни формати за срещи на равнище лидери с цел постигане на мир – две двустранни и една тристранна", написа украинският лидер в профила си в X след телефонен разговор с германския канцлер Фридрих Мерц. Той не спомена поименно Доналд Тръмп и Владимир Путин, но допълни: "Украйна не се страхува от срещи и очаква същия смел подход от руската страна. Време е да сложим край на войната".

I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz. Ukraine and Germany share the view that the war must be ended as soon as possible with a dignified peace, and the parameters of ending this war will shape the security landscape of Europe for decades to come. The war is happening in… pic.twitter.com/WipLdnfIF1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

По време на преговорите в Истанбул между Москва и Киев през юли - третия кръг дискусии в Турция - украинската делегация предложи среща между Зеленски и Путин до края на август, но Кремъл заяви, че няма как тя да се осъществи в този времеви период. Русия продължава да разпространява наратива, че Зеленски не е легитимен президент заради непровеждането на избори в Украйна, но такива няма заради военното положение.

Пред руски журналисти днес, 7 август, Путин заяви, че няма против да се срещне със Зеленски - трябвало обаче да се уредят "подходящите условия". Подобен разговор не се вижда в най-близко бъдеще, стана ясно от думите му. Той потвърди за среща с Тръмп и предложи тя да се състои в Обединените арабски емирства.

Разговор с европейските съюзници

Зеленски се обади на Тръмп и европейските лидери на 6 август. Тогава американският президент ги информира за дискусиите между специалния си пратеник Стив Уиткоф и Путин в Москва по-рано същия ден. Според The New York Times в разговора са участвали британският премиер Киър Стармър, финландският президент Александър Стаб, Мерц, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Президентът на Украйна изрази предпазлив оптимизъм относно напредъка на мирните преговори, като заяви, че "Русия сега изглежда по-склонна към прекратяване на огъня".

След разговора си с Мерц украинският президент разговаря по телефона с френския държавен глава Еманюел Макрон, за да сподели гледната точка на Украйна относно дискусиите с Тръмп и европейските лидери.

"Координираме позициите си и споделяме мнението, че е необходим общ европейски подход към ключови въпроси, свързани със сигурността на Европа", написа Зеленски. "Еманюел докладва за контактите си с лидерите – тези, които вече са се състояли тази сутрин, и тези, които все още са планирани за днес".

I spoke with President of France @EmmanuelMacron. I shared with him Ukraine’s perspective on yesterday’s conversation with President Trump and our European colleagues. Emmanuel informed about his contacts with other leaders, those that had already taken place earlier in the day… pic.twitter.com/ijFstTmDVc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2025

Тръмп първоначално оцени срещата между Уиткоф и Путин като "много продуктивна", но по-късно отказа да я нарече пробив, като отбеляза, че вероятно ще бъдат наложени допълнителни вторични санкции от САЩ срещу търговските партньори на Русия. В това число той включи и Китай.

Доналд Тръмп предварително определи 8 август за краен срок, в който Русия да постигне примирие във войната си срещу Украйна, като заплаши, че в противен случай ще наложи нови санкции.

Зеленски заяви, че по-нататъшни разговори с партньорите на Украйна са насрочени за по-късно на 7 август, включително онлайн среща на съветниците по национална сигурност. Той също така подчерта, че Европа трябва да бъде част от мирния процес, тъй като войната се води на континента, а "Украйна е неразделна част от Европа".

На 7 август съветникът на Путин по външната политика Юрий Ушаков заяви, че Кремъл е получил от САЩ "приемлив" план за прекратяване на огъня в Украйна.