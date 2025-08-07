Войната в Украйна:

Арда игра цял мач с човек повече и продължи да пише история в Европа! Юноша на Левски е герой

07 август 2025, 20:57 часа 1239 прочитания 0 коментара
Арда игра цял мач с човек повече и продължи да пише история в Европа! Юноша на Левски е герой

Арда Кърджали се доближи до исторически плейоф в Лига на конференциите! В първия двубой от третия кръг на европейския турнир отборът на Александър Тунчев постигна минимален успех с 1:0 при визитата си на Жалгирис Каунас. На стадион „Дариус и Гиренас“ домакините останаха с човек по-малко още във втората минута, когато Дамян Павлович бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Георги Николов. "Небесносините" се възползваха от численото си преимущество едва в 53-тата минута. Появилият се от скамейката юноша на Левски Антонио Вутов реализира майсторско попадение.

Арда победи Жалгирис като гост

Срещата стартира прекрасно за кърджалийци. Дамян Павлович влезе остро в краката на Георги Николов, за което халфът на домакините получи жълт картон. ВАР обаче се намеси, след което главният съдия изгони Павлович с директен червен картон. Грубата игра продължи, а в 18-ата минута Георги Николов получи и удар в главата.

Станислав Ангелов

Вутов блести!

В средата на полувремето Сиргедас не намери целта от фал. Последваха два силни шута на Велковски, които се оказаха несполучливи. Вратарят на Жалгирис пък се намеси при изстрел на Карагерен. В добавеното време бившият футболист на Локо Пловдив пропиля нов шанс. На почивката Александър Тунчев замени Георги Николов с Антонио Вутов.

Ходът на старши треньора мигновено даде резултата. В 53-тата минута отбита топка стигна до появилия се от скамейката Вутов, който финтира бранител и с перфектен удар изведе Арда напред. Домакините опитаха да отвърнат, но Господинов и отбраната пред него се справяха без особени затруднения.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Антонио Вутов Жалгирис Лига на конференциите Арда Кърджали
