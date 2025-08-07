Мариан Бачев: Няма да се строи върху Античния амфитеатър Сердика в София

Няма да се строи върху Античния амфитеатър Сердика в София, увери министърът на културата Мариан Бачев. Повод за това се оказа гражданска петиция за запазване и реставрация на Амфитеатъра след като част от него попадна в списъка с над 4000 държавни имота с отпаднала необходимост и притеснението на граждани на столицата, че върху вековните останки ще започне строеж.

От културното ведомство заявиха, че работят активно за съхраняването и развитието на археологическия резерват "Сердика–Средец". "Преди около месец министър Бачев изпрати писмо до Министерството на енергетиката, с което официално поискахме имота на БЕХ да ни бъде предаден с цел експониране в духа на амфитеатъра, имаме готовност и да открием отчуждителна процедура от съседен частен имот, който също би ни помогнал да представим по-добър начин амфитеатъра. Никаква строежи не се предвиждат върху Римския амфитеатър", заяви Тодор Чобанов - заместник-министър на културата.

В отговор на запитване от БНТ до Българския енергиен холдинг (БЕХ) какво ще се случи със собствеността, която попадна в списъка с имотите с отложена необходимост, от там отговориха, че са предприели всички необходими действия за съхранение на археологическите находки. И добавят, че министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на културата Мариан Бачев са обсъдили възможността за прехвърляне на собствеността на имота на Министерство на културата.

Заявка да придобие Амфитеатъра имат и от Столична община. На последното събрание на Общинския съвет след предложение това да се случи - точката беше приета. "Кметът Васил Терзиев е изпратил официално писмо до министър-председателят, до ресорните министри, до областния управител, с което изискваме този терен да ни бъде безвъзмездно прехвърлен", обяви Бойко Димитров – общински съветник от ПП-ДБ.

От Министерството на културата обаче заявиха, че ако общината иска да помогне на държавата, трябва да изготви нов Подробен устройствен план, който може да позволи по-лесно отчуждаване на имотите. "Няколко обекта на територията на резервата са предадени на СО, има такава практика, но за да получи нови имоти за стопанисване тя следва да докаже, че има капацитет да извършва такава дейност, за съжаление състоянието на обектите, които се стопанисват сега от общината е крайно незадоволително", каза Тодор Чобанов.

Петиция за запазването на амфитеатъра

Повод за неяснотата около това дали ще се строи върху Римския амфитеатър, провокира Маргарита Стефанова да направи петиция за неговото запазване и реставриране. Към днешна дата петицията е подписана от близо 10 000 души. "Искаме този амфитеатър да бъде експониран, миналото трябва да се знае, защото без него няма бъдеще, експониран за жителите, за гостите на града и туристите това е нещо уникално, това е наистина амфитеатър близък до размерите на Колизеума в Рим", обясни Мартина Стефанова – журналист и организатор на петицията.

А зам.-министърът на културата увери, че следва възстановяване на културната ценност. "Моментално ще започнем действия за укрепване на терена, реставрация и ще направим всичко за запазване на богатото ни културно богатство", категоричен е заместник-министър Чобанов.

Амфитеатърът на Сердика е открит при строеж на хотел през 2004 година. Разкопки са направени и на още две места, където е трябвало да се строи - на улица "Будапеща" и бул. "Дондуков". Потърсихме за коментар по темата и хотела, в който се намира част от вековното откритие. От там ни отговориха, че към момента той е затворен, а останките, намиращи се в хотела, могат да бъдат видени с предварителна заявка.