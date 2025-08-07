Максималистът Тунчев въпреки историческата победа: Можехме да вкараме още, червеният картон ни стъписа

Старши треньорът на Арда – Александър Тунчев, даде своето мнение след успеха на "небесносините" над Жалгирис Каунас в първия двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Специалистът остана здраво стъпил на земята и призна, че възпитаниците му са били объркани след червения картон. Според бившия бранител на ЦСКА футболистите на кърджалийци смятали, че съперникът сам ще се бие. Тунчев отчете също, че Арда можеше да вкара повече голове.

Тунчев: Със смесени чувства съм

„Важна е победата, но съм със смесени чувства с оглед развоя на мача, можеше да вземем по-добър резултат. Червеният картон ни стъписа и футболистите помислиха, че мачът е свършил. След червения картон инструкциите бяха да движим топката по-бързо, да се стремим да разкъсаме Жалгирис, но не го правехме достатъчно добре. Може би този червен картон успокои футболистите и те помислиха, че съперникът ще се бие сам“, заяви Тунчев след победата на Арда над Жалгирис.

„Жоро имаше проблем още в началните минути. От лекарския щаб искаха да го заменим, но той поиска да остане. Той усещаше болки в глезена и затова влезе Антонио Вутов“, обясни специалистът за смяната на Георги Николов на полувремето.

„Мисля, че да, след червения картон футболистите на Жалгирис опитаха да ни провокират, но се радвам, че запазихме самообладание и завършихме мача в пълен състав“, смята наставникът на Арда. „Все още мисля, че шансовете са 50:50, въпреки че победихме днес. Видях доста стойностен отбор на Жалгирис“, призна Александър Тунчев.

