Украинските "призраци" разбиха руска база на връх Ай-Петри в Крим (ВИДЕО)

Украинските разузнавачи са успели да унищожат с дронове руски куполни радари, десантен кораб, както и базата за противовъздушна отбрана на руснаците, разположена на планината Ай-Петри в Крим. За това съобщиха от Главно разузнавателно управление на Украйна в канала им в Telegram, показвайки и кадри от удара.

Украинските "Призраци" предприеха поредна атака срещу военните обекти на окупаторите, пише в съобщението.

Поразен е руски десантен кораб от проект 02510 "БК-16", както и три радарни станции: "Небо-СВУ", "Подлет К-1", 96Л6Е.

"Заради сериозните загуби в системата за противовъздушна отбрана, руснаците започнаха да маскират радарите в специални защитни куполи", се отбелязва още в съобщението. Но това не е помогнало особено, тъй като според информацията един от тези обекти, разположен на платото Ай-Петри, е унищожен - там е имало руска база на 3-ти радиотехнически полк (военно поделение 85683-А).

Продължават операциите по демилитаризация на временно окупирания Крим, пишат от украинското разузнаване.