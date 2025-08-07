Нетаняху: Израел не смята да окупира ивицата Газа за постоянно (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес в интервю за американската телевизия "Фокс Нюз", че Израел планира да поеме контрола над ивицата Газа, но не за постоянно. "Не искаме да запазим Газа за нас. Искаме да имаме периметър за сигурност, но не искаме да я управляваме. Искаме да я предадем на арабските сили", обясни израелският премиер, цитиран от БТА.

Интервюто бе дадено на фона на предстоящата среща на израелския съвет за сигурност, който ще заседава тази вечер по въпроса за потенциалните планове за окупация на ивицата Газа. Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир отбеляза, че военните не са съгласни територията да бъде окупирана, и обеща да защитава тази позиция на заседанието.

⚡ Netanyahu says Israel will take control of all of Gaza



He added that the territory will later be handed over to a civilian administration not linked to Hamas.



🇮🇱 “We want to liberate ourselves and the people of Gaza from the horror of the terrorists,” the Israeli Prime… pic.twitter.com/EshW5g8BPz — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2025

"Занимаваме се с въпроси на живот и смърт, в защита на страната, и го правим, докато гледаме към нашите войници и граждани в Израел. Ще продължим да действаме с отговорност, почтеност и решителност, имайки предвид само сигурността и благополучието на Израел", заяви той.

