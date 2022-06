За 100 дни война Русия е спечелила близо 100 млрд. долара от износ на изкопаеми горива

Според доклада Русия е осъществила 61% от износа си към ЕС – стойността е 60 млрд. щатски долара (57 млрд. евро).

Сред отделните държави, очаквано, най-големият вносител на руски изкопаеми горива за този период е Китай – за 13,2 млрд. долара (12,6 млрд. евро), следван от Германия – 12,7 млрд. долара (12,1 млрд. евро), и Италия – 8,2 млрд. долара (7,8 мрпд. евро).

CREA: in 100 days of war Russia earned €93 billion on fossil fuel exports



According to research center the EU accounted for 61% of Russian fossil fuel exports worth of €57 billion.



The largest buyers were:

China - €12,6 billion

Germany - €12,1 billion

Italy - €7,8 billion pic.twitter.com/JoFDsg8Onl