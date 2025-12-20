Традициите и забраните на Игнажден, които всеки трябва да знае

Всяка година Игнажден се пада на 20 декември. Празникът се свързва с редица традиции, обичаи и забрани, преплитащи народните и църковните вярвания. Ето кои са традициите на Игнажден, които всеки трябва да знае.

Традиции на Игнажден

Празникът се свързва със зимното слънцестоене. В народните вярвания се счита за началото на Новата година. От там идват и другите му наименования Млада година, Нов ден, Млад месец. По традиция на този ден се палят огньове като символ на слънцето. В народните вярвания те се приемат като връзка между материалния и духовния свят. Вярва се, че запалените на този ден огньове имат силата да пречистват всичко лошо.

В народните традиции Игнажден е известен още като Полаз или Полазовден - името му идва от обичая полазване. Вярва се, че се първият човек, който влезе у дома на този ден, известен още като сполазник, определя каква ще бъде годината за семейството. Ако човекът е добър и има чисти помисли, годината ще бъде изобилна и успешна. Преди сполазникът да влезе в дома, той трябва да вземе пръчка от двора. След това трябва да разбърка с нея огнището и да пожелае колкото са искриците, толкова да си животните, родени през годината.

Друг народен обичай е свързан със сядането на сполазника върху пръчките. Вярва се, че по този начин кокошките ще мътят повече през годината.

На Игнажден се прави и първата кадена вечеря. Трапезата трябва да е изцяло постна. Сервират се постни сарми, жито, варена царевица, боб, туршии, сезонни плодове и зеленчуци, празнична питка.

Замесването на тесто за коледите колаци също става на Игнажден. От тестото се прави кръст, който се слага на греда у дома, за да бяга всяко зло от него. По традиция трябва да се приготвят толкова колаци, колкото са членовете на семейството.

След Игнажден започва най-строгата част от Рожденственския пост не само по отношение на храната, но и по отношение на духовната смиреност и подготовка за посрещането на най-светлия християнски празник - Рождество Христово.

Забрани, които трябва да се спазват на Игнажден

На този ден човек не трябва да се връща с празни ръце у дома. Също така не трябва да се изнася нищо от дома - забраната важи най-вече за огън, жар или сол. Вярва се, че ако се даде нещо назаем на Игнажден, берекетът ще излезе от дома.

По време на ядене, не трябва да се става от трапезата - в противен случай кокошките няма да мътят. Не трябва да се шие и да се плете - ако тази забрана се наруши, червата на кокошките ще се заплетата и те няма да снасят. Не трябва да се пере на Игнажден, защото според народното вярване това ще доведе до болест. Бременните и нераждалите жени трябва да се въздържат от работа, за да имат леко раждане.

