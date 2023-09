"Диада" - вторият пълнометражен филм на Яна Титова (ТИЙЗЪР)

Филмът се фокусира върху историята на Дида, 16-годишно момиче, което живее в малък град и има голяма мечта – да замине при майка си в Америка, където да учи рисуване. Животът ѝ се преобръща, когато разбира, че разполага с броени часове, за да се доближи до целта си. Дори и най-добрата ѝ приятелка не може да помогне, а проблемите в училище правят задачата още по-сложна.

Екипът на филма "Диада"

Главната роля е поверена на Маргарита Стойкова, която е едва на 19 години и е популярен YouTube влогър, а част от зрителите ще я познаят като Вени от сериала "Татковци". В основния актьорски състав влизат и редица любими имена като Иван Бърнев, Силвия Лулчева, Стоян Дойчев, Ирмена Чичикова, Цветан Алексиев, Васил Бинев, Жаклин Георгиева и други. За ролята на най-добрата приятелка на Дида - Ива, е избрана Петра Църноречка, ученичка в Националното музикално училище в София.

Сценарият на "Диада" е на самата Яна Титова, която този път влага творческата си енергия в разглеждането на редица теми, близки до света на тийнейджърите, като подхожда към тях с присъщия си искрен и открит подход.

Филмът е заснет в Ямбол през лятото на 2022 година. Операторската работа е дело на Мартин Балкански, чиято жива непосредствена камера диша с героите на филма и неусетно потапя зрителя в атмосферата.

Филмът е продукция на PORTOKAL, в копродукция с NO BLINK PICTURES, SONUS и RIGHT SOLUTIONS. Продуценти са Ваня Райнова, Александър Алексиев и Ники Стоичков. Разпространява NO BLINK FILM.