Нина Добрев влиза в опасен екшън с Ръсел Кроу (СНИМКА)

Холивудската актриса с български корени Нина Добрев се завръща на големия екран в дългоочаквания екшън-трилър "Bear Country", където ще си партнира с легендарния Ръсел Кроу. Проектът вече предизвиква вълнение сред феновете на жанра, благодарение на силния актьорски състав, криминалния сюжет и динамичната си визия. "Bear Country" е адаптация по популярния роман "Strip" от Томас Пери, а сценарият е написан от режисьора Дерик Борте заедно с Даниел Форте.

Снимка: Getty Images

Мистерия, убийства и медитация

Сюжетът обещава напрежение, криминален екшън и заплетени взаимоотношения между героите, които отключват верига от конфликти и предателства в сенчестия свят на мафията и подземния бизнес. Филмът разказва историята на Манко Капак (в чиято роля влиза Ръсел Кроу) - ветеран и собственик на нощен клуб, който планира да се оттегли от бизнеса. Плановете му обаче се объркват, когато клубът му е ограбен, което го въвлича в опасна престъпна мрежа и низ от решения с високи залози. Нина Добрев — като Кари, също е ключов персонаж, който влиза в опасни криминални игри с героя на Кроу.

Само преди няколко дни актьорът от "Гладиатор" публикува и снимка от предстоящия проект в социалните мрежи. Според краткото описание, което е добавил към публикацията си, филмът ще предложи "мистерия, хаос, убийства… и медитация".

След като изигра комичен Зевс в "Thor: Love and Thunder", обсебен свещеник в "The Pope’s Exorcist" и Херман Гьоринг в историческия психологически трилър "Nuremberg", както самият Кроу отбелязва, този път той влиза в ролята на дългогодишния шеф на нощен клуб Манко. Прекарал целия си живот в пране на пари чрез клуба си, той е готов да се пенсионира и да поеме към залеза заедно с приятелката си.

Обир в клуба обаче задейства верижна реакция, когато опитът на Манко да си отмъсти за удара е насочен към погрешния човек и нещата се превръщат в брутално хаотично пътуване, изпълнено с адреналин.

Актьорският състав от утвърдени холивудски имена включва още Тереза Палмър, Аарон Пол, Люк Евънс и Даниел Зоватo. Това ни подсказва, че продукцията ще залага на силни персонажи, заплетени интриги и високо ниво на динамика.

Официална премиерна дата все още не е обявена, но филмът се очаква да бъде завършен и разпространен международно, вероятно през 2026 г. или по-късно през следващата година след постпродукция. Засега трейлъри и конкретни дистрибуторски планове не са пуснати в широко разпространение, но ранните материали и първите кадри вече предизвикват интерес в кино средите.