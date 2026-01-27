Любопитно:

Нина Добрев влиза в опасен екшън с Ръсел Кроу (СНИМКА)

27 януари 2026, 10:00 часа 288 прочитания 0 коментара
Нина Добрев влиза в опасен екшън с Ръсел Кроу (СНИМКА)

Холивудската актриса с български корени Нина Добрев се завръща на големия екран в дългоочаквания екшън-трилър "Bear Country", където ще си партнира с легендарния Ръсел Кроу. Проектът вече предизвиква вълнение сред феновете на жанра, благодарение на силния актьорски състав, криминалния сюжет и динамичната си визия. "Bear Country" е адаптация по популярния роман "Strip" от Томас Пери, а сценарият е написан от режисьора Дерик Борте заедно с Даниел Форте.

Снимка: Getty Images

Мистерия, убийства и медитация

Сюжетът обещава напрежение, криминален екшън и заплетени взаимоотношения между героите, които отключват верига от конфликти и предателства в сенчестия свят на мафията и подземния бизнес. Филмът разказва историята на Манко Капак (в чиято роля влиза Ръсел Кроу) - ветеран и собственик на нощен клуб, който планира да се оттегли от бизнеса. Плановете му обаче се объркват, когато клубът му е ограбен, което го въвлича в опасна престъпна мрежа и низ от решения с високи залози. Нина Добрев — като Кари, също е ключов персонаж, който влиза в опасни криминални игри с героя на Кроу.

Още: Научнофантастичният трилър, който измести "Аватар: Огън и пепел" от върха

Само преди няколко дни актьорът от "Гладиатор" публикува и снимка от предстоящия проект в социалните мрежи. Според краткото описание, което е добавил към публикацията си, филмът ще предложи "мистерия, хаос, убийства… и медитация".

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След като изигра комичен Зевс в "Thor: Love and Thunder", обсебен свещеник в "The Pope’s Exorcist" и Херман Гьоринг в историческия психологически трилър "Nuremberg", както самият Кроу отбелязва, този път той влиза в ролята на дългогодишния шеф на нощен клуб Манко. Прекарал целия си живот в пране на пари чрез клуба си, той е готов да се пенсионира и да поеме към залеза заедно с приятелката си.

Обир в клуба обаче задейства верижна реакция, когато опитът на Манко да си отмъсти за удара е насочен към погрешния човек и нещата се превръщат в брутално хаотично пътуване, изпълнено с адреналин.

Актьорският състав от утвърдени холивудски имена включва още Тереза Палмър, Аарон Пол, Люк Евънс и Даниел Зоватo. Това ни подсказва, че продукцията ще залага на силни персонажи, заплетени интриги и високо ниво на динамика.

Още: Силни премиери: Новите филми с Натали Портман, Чанинг Тейтъм и Оливия Уайлд

Официална премиерна дата все още не е обявена, но филмът се очаква да бъде завършен и разпространен международно, вероятно през 2026 г. или по-късно през следващата година след постпродукция. Засега трейлъри и конкретни дистрибуторски планове не са пуснати в широко разпространение, но ранните материали и първите кадри вече предизвикват интерес в кино средите.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Нина Добрев Ръсел Кроу кино
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес