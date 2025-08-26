Акциите на Nissan се сринаха след решението на Mercedes-Benz да продаде своя дял

Акциите на Nissan поевтиняха с до 6,7 на сто днес, след като Mercedes-Benz обяви, че ще продаде дела си от 3,8 процента в японския автомобилостроител. Впоследствие книжата ограничиха част от загубата и приключиха търговията с понижение от 6,25 на сто, предаде Ройтерс.

Пенсионният тръст на Mercedes-Benz ще се освободи от пакета акции на стойност около 346 милиона долара, съобщи говорител на компанията. Той уточни, че акциите на Nissan, прехвърлени към пенсионните активи през 2016 г., нямат стратегическо значение и продажбата е част от преструктурирането на портфейла. Делът в Nissan представлява 2,7 на сто от общите активи на компанията, докато почти 93 процента се падат на Daimler Truck.

Mercedes-Benz е вторият по големина акционер в Nissan след Renault, който държи 35,7 процента, сочат данни на LSEG.

Новината оказа допълнителен натиск върху акциите на японския производител, които вече страдат от митата в САЩ, спада на продажбите и предизвикателствата при прехода към електромобили в условията на силна глобална конкуренция, особено от Китай.

В края на миналата година Nissan започна кратки преговори с Honda за възможно партньорство, което би довело до създаването на третия по големина автомобилен производител в света. Разговорите обаче пропаднаха през февруари.

