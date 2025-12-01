Нощта има ново име: Любо Киров пали светлините на празничния LunOr

Как най-новата нощна локация под тепетата се превръща в сцена за световни артисти и незабравими преживявания в празничния декември

Има музикални събития, които просто отбелязваме в календара, и такива, които преживяваме със сетива, настроени на съвсем друга честота. На 4 декември (четвъртък) Пловдив се готви за второто. LunOr Bar & Club – мястото, което за броени месеци пренаписа правилата на нощния живот под тепетата, кани на своята сцена един от най-емблематичните гласове на българската музика – Любо Киров, за да постави началото на празничния сезон не просто с ритъм, а с класа.

Това гостуване е повече от поредното име в афиша на LunOr. То е обещание за вечер, в която дистанцията между артист и публика изчезва, а „златният ритъм“ на клуба среща един от най-въздействащите вокали на съвременната сцена в България. В изисканата, луксозна атмосфера на бул. „Дунав“ 5, звездата на родната поп музика няма да бъде просто изпълнител, а домакин на емоцията.

Логиката на един предизвестен успех

Изборът точно Любо за старт на декемврийския маратон не е случаен, а логично продължение на една безкомпромисна селекция, която LunOr наложи още в началото на сезона. Гостите все още говорят за онази наелектризираща нощ през октомври, когато Миро превърна клуба в едно цяло, доказвайки, че пространството има душа.

Само преди седмици LunOr беше домакин на световния Afro house, дирижиран от сензацията Aaron Sevilla. Този микс от родна поп емоция и актуален световен саунд превърна клуба в дестинация, която не отстъпва на горещите точки в Ибиса и Тулум. Сега, стъпвайки на тази здрава основа, LunOr Bar & Club е готов да превърне последния месец от годината в спектакъл в четири действия.

8 декември: Урок по стил

След емоционалния старт с Любо, на 8 декември (понеделник) клубът прави елегантен жест към студентите с вкус, запазвайки високия си стандарт. Late Night Lecture Party е стилният отговор на баналните и предвидими студентски купони. Това е вечер за онези, които знаят, че празникът изисква класа. Зад пулта застава DJ Ivan Petkov, а пространството ще оживее с визуалната магия на Secret Garden Show – спектакъл, който превръща нощта в най-важната парти "лекция" за сезона.

Коледа с модерен привкус

А когато традицията повелява тишина, LunOr избира ритъма. На 25 декември (четвъртък) клубът предлага бягство от клишетата с бляскаво Christmas Party. В нощта на чудесата, когато звездите блестят най-ярко, сцената принадлежи на Diass и Atanas Yanev DJ. Това е моментът за модерните градски хора – онези, които предпочитат да заменят тежките трапези с авторски коктейли и музика, която те кара да се движиш до сутринта.

Космополитен финал на 2025 година

За да изпрати годината подобаващо, LunOr внася космополитен блясък директно от световната клубна сцена. Специалният гост за Новогодишната нощ е Sila Deren – DJ сензацията, чиито сетове покоряват клубовете от Лондон до Истанбул. Нейната експлозивна енергия, в перфектен синхрон с Atanas Yanev DJ, е гаранция, че 2026-та ще започне не просто с гръм, а с еуфория.

Така LunOr за пореден път ще докаже, че декември е не просто месец от календара. Това е поредица от нощи, в които магията е реалност, а музиката – единственият език, който има значение.