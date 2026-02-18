Кредитът към "Литаско" и бъдещата сделка за "Лукойл": Особеният управител с информация пред депутатите

"Дори и да имам най-доброто желание да разплащам всички задължения, самото плащане към "Литаско" няма да бъде разрешено". Това разяснение даде пред депутатите от икономическа комисия назначеният за особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" Румен Спецов относно кредита на управляваната от него рафинерията към "Литаско" - компания, която е подразделение на руския петролен гигант "Лукойл", който - заедно с "Роснефт" - беше санкциониран от САЩ, но България получи дерогация.

Припомняме, че "Лукойл Нефтофим Бургас" има сключена дългосрочна кредитна линия със своя мажоритарен акционел "Литаско" за 850 млн. евро, от които са усвоени над 500 млн. евро.

Според Спецов разрешаването на въпроса с кредита към "Литаско" ще бъде част от сделката, която ще бъде при евентуална продажба на активите на рафинерията.

Припомняме, че за продажба на "Лукойл" се говори отдавна, а последната информация е, че подкрепяната от Саудитска Арабия компания Midad Energy е подписала споразумение за придобиване на чуждестранните активи на руския енергиен гигант "Лукойл", който е подложен на санкции от страна на САЩ. Сделката обаче зависи от одобрението на регулаторните органи в САЩ.

Интерес към "Лукойл" има и американската частна инвестиционна компания "Карлайл". Към европейските активи на "Лукойл" апетити има и унгарската MOL.

„Рафинерията, която имаме и е собственост на „Нефтохим" АД представлява едно истинско техничесдко чудо и е една от най-модерните в целия свят. Тази рафинерия, макар и направена така че да работи само с руски нефт тип уралс, към момента инженер-химиците правят всеки ден чудеса от храброст, за да могат да комбинират различни видове нефт по състав и химични свойства, за да може крайният продукт да бъде качествено гориво по европейските регламенти“, заяви още Спецов.

Интересен факт - по думите на особения управител, спирането на руския петрол не се е отразило на цените на горивата. Единственият по-сериозен ефект е, че производственият процес предполага по-голяма амортизация на оборудване и се налага по-често да има рехабилитация - Спецов обаче не каза колко често.

Транзакциите на "Лукойл Нефтохим Бургас"

Спецов уточни, че не само към "Литаско", но към всяка една от свързаните компании има транзакции.

От думите му стана ясно, че всяка една транзакция се проверява, всеки един клиент, защото рафинерията е под постоянен мониторинг. "Аз не мога да си позволя "Лукойл Нефтохим Бургас" да не спазва тези санкции", подчерта още Спецов.

Производствената ситуация в "Лукойл"

Че производствената ситуация в рафинерията се подобрява, се разбра от думите на Спецов в отговор на въпрос на какъв производствен капацитет е поел компанията и какъв е той към момента.

Той заяви, че когато е встъпил в длъжностт производствения капацитет е бил под или на критичния минимум, но не даде точни данни.

"Към момента сме на 86%. За да достигнем пълния капацитет зависи както от пазара на горива, съответния износ, лицензионните разрешителни режими и пазарната конюнктура. Планираме през месец март или април, ако всичко върви както трябва, да достигнем над 550 хил. тона гориво в производство", уточни Спецов.

Той е категоричен, че към момента финансовото състояние на рафинерията към момента е стабилно. От думите му стана ясно още, че рафинерията разполага с достатъчно средства, за да обслужва доставките на петрол и разходите, които са за основната издръжка.

Пазарен принцип в "Лукойл Нефтохим Бургас"

Особеният търговски управител уточни, че към момента "Лукойл Нефтохим Бургас" работи изцяло на пазарен принцип.

"Ние си купуваме нефта на спот цена, продаваме по същите котировки на съвсем пазарен принцип и прилагаме абсолютно всички възможни търговски практики, за да си осъществим сделките", заяви Спецов.

Относно данни за увеличен внос на горивата, Спецов обясни, че това е пазарна конюктура и че вносът няма нищо общо с производствената политика на рафинерията.

Той обаче е категоричен, че това, което произвежда "Нефтохим" е напълно достатъчно да покрие вътрешните нужди на страната.

Временната забрана за износ на някои горива

В контекста намалените приходи на рафинерията през 2025 г. с 25%, Спецов коментира и как се е отразила временната забрана за износ на авиационно и дизелово гориво и дали има нужда парламентът да преразгледа решението си. Спецов уточни, че данните в доклада му обхващат цялата 2025 г. и не касаят само месеците, в които е въведена забраната.

"Тази забрана единствено измества времево нашите приходи и нашата търговска дейност. Дали би могло да се извършва по-бързо, за нас ще бъде улеснение, и за нашите клиенти ще бъде по-лесно", смята Спецов.