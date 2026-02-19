Напрежението расте: САЩ и Иран са все по-близо до пълномащабна война

Американският президент Доналд Тръмп свика в сряда своите най-висши съветници за среща относно кризата с Иран. За това потвърдиха двама американски служители пред информационна агенция Axios. Тръмп беше информиран за ядрените преговори, проведени по-рано тази седмица в Женева, а групата обсъди следващите стъпки. Според източниците на Axios, САЩ е все по-близо до война, като вероятно американската военна операция в Иран ще бъде мащабна кампания, продължила няколко седмици, и ще прилича повече на пълномащабна война, отколкото на хирургичната интервенция във Венецуела миналия месец.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит заяви пред репортери в сряда, че „има много аргументи в полза на удар срещу Иран“. Тя каза, че Тръмп предпочита дипломацията и подчерта, че „би било разумно Иран да сключи сделка“. Пратениците на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, държавният секретар Марко Рубио и други висши служители присъстваха на срещата в Женева в сряда. Американски служител заяви, че иранците трябва да се върнат към администрацията на Тръмп до края на месеца с пакет от стъпки, които да отговорят на опасенията, изразени от САЩ в Женева относно ядрената им програма. „Иранският външен министър каза на Къшнър и Уиткоф много положителни неща, но дяволът се крие в детайлите. Топката е в полето на Иран, така че нека видим“, казва неназованият служител. Друг американски служител също изрази дълбок скептицизъм и заяви, че преговорите в Женева са били „безсмислена работа“.

Американски представители казват, че пристигането на самолетоносача USS Ford и неговата ударна група в Източното Средиземноморие през следващите дни ще бъде ключов фактор за времето на евентуална военна кампания срещу Иран.

Факторите, предсказващи война в Близкия изток

Война между Съединените щати и Иран се задава – и има няколко фактора, които предполагат, че президентът Тръмп може скоро да натисне бутона, предава Axios. Всяка потенциална война би наподобявала пълномащабна кампания и би изглеждала по-малко като операцията с прецизно фокусиране във Венецуела, съобщава Барак Равид от агенцията. Това би имало сериозни последици за Близкия изток и за оставащите три години от президентството на Тръмп.

Axios изтъква шест причини, поради които САЩ и Иран са на ръба на война:

1. Дългогодишен ядрен спор

САЩ и Иран водят от месеци периодични преговори за сключване на ядрена сделка. Последователно няколко американски администрации обещаха да предотвратят придобиването на ядрено оръжие от Иран. Бившият президент Обама сключи сделка през 2015 г., целяща точно това, но Тръмп се отказа от нея по време на първия си мандат в полза на подхода на „максимален натиск“. Бившият президент Байдън не успя да договори ново споразумение. Тръмп се завърна на поста си, също желаейки сделка.

Припомняме, че след като 60-дневният срок на Тръмп за постигане на ново ядрено споразумение със САЩ в Иран изтече през юни миналата година, Израел атакува Иран. САЩ се присъединиха към борбата на Израел дни по-късно и бомбардираха подземните ядрени съоръжения на Иран . Сега Тръмп отново оказва натиск върху Иран да сключи сделка.

2. Убийства на протестиращи

В началото на януари Тръмп беше близо до удар срещу Иран заради убийствата на хиляди протестиращи от иранския режим. Протестите възникнаха заради икономически проблеми, като много от демонстрантите настояваха за смяна на режима. Тръмп заплаши да удари Иран, ако убият протестиращи. „Готови сме за действие“, каза той.

Силите за сигурност в Техеран предприеха жестоки мерки, като много съобщения свидетелстват, че броят на жертвите възлиза на десетки хиляди. Режимът също така блокира достъпа до интернет за своите граждани и затвори въздушното си пространство. Тръмп отложи решението, отчасти защото САЩ не разполагаха с военните активи в региона, с които разполагаха по време на 12-дневната война. След това той възобнови ядрените преговори с Иран, като същевременно изпрати военни кораби и изтребители в Персийския залив.

3. Самолетоносачите

След като отправи многократни заплахи срещу иранския режим и след това изпрати два самолетоносача в региона, Тръмп създаде огромни очаквания в световен мащаб, че ще удари Иран, ако не успее бързо да осигури сделка.

Няма признаци, че сделката е близо, но има много признаци, че се задава война. Отстъпването сега не е в характера на Тръмп. „Обикновено не премествате два самолетоносача и стотици самолети на позиция, освен ако не планирате да ги използвате“, категорично е Axios, като се позовава на Антон Павлович Чехов, според когото, ако в първо действие на театъра на стената има пушка, то тя задължително трябва да гръмне до края.

4. Натиск от Израел

Израелското правителство се готви за война и се застъпва за всеобхватна операция, далеч отвъд ограничените удари, които Тръмп обмисляше още през януари. Длъжностни лица от двете страни очакват много по-широка американско-израелска кампания от тази от юни миналата година. Дори по време на ядрените преговори, Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху координираха тясно действията си и се съгласиха да окажат нов икономически натиск върху Иран.

Нещо повече – редица източници твърдят, че израелското правителство се готви за сценарий на война в рамките на няколко дни. Това може да включва цели, насочени към сваляне на режима, в допълнение към унищожаването на неговите ядрени и ракетни програми.

5. Факторът петрол

Бен Геман от Axios пише, че настоящият пазар на петрол може да предложи стратегически прозорец за Тръмп да удари Иран – пазарите са добре снабдени, цените са сравнително ниски, ръстът на търсенето е умерен, а възможностите на Иран за посредничество са отслабени. Цените биха скочили значително, ако се случи стачка. Но покачването вероятно би било ограничено – в долари и продължителност – ако всъщност не се загуби никакъв барел или дори ако бъде нарушен само износът на Иран.

Ормузкият проток е транзитна точка за около една пета от световната търговия с петрол. Иран не е отправял многократни заплахи за пълното му затваряне от 80-те години на миналия век, дори по време на военния удар миналата година.

6. Чувство за слабост на режима

Друг фактор, който може да убеди Тръмп, че моментът за удар е сега, е възприеманата слабост на иранския режим след масовите протести и разрушителните израелски и американски удари миналата година. Иран със сигурност би отвърнал на удара, но израелски и американски представители може да смятат, че ответните мерки ще бъдат по-ограничени сега, отколкото след няколко месеца или години.

Една от причините е, че мрежата от посредници на Иран е била изчерпана от Израел през последните две години. От друга страна, настоящата ситуация прави тази предстояща борба екзистенциална за режима, потенциално увеличавайки риска от ескалация.

Израел е готов за война

„Бъдете готови за война“ – този призив се разпространява сред службите в Израел, където е обявено най-високото ниво на готовност в системата за сигурност. Спешните служби са получили инструкции в очакване на възможен ирански удар, съобщава Channel 12. Ако САЩ действително атакуват Иран, Израел вероятно ще се присъедини към тях и най-вероятно ще бъде атакуван в отговор от иранците. Чиновниците считат американския удар за непосредствен, съобщава порталът Ynet.

Иран и Русия със съвместни учения

Иран и Русия провеждат съвместни учения на военноморските сили за „защита на граждански кораби“. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че корветът „Стойкий“ и морските сили на Иран са провели маневри в Оманския залив „за осигуряване на безопасността на гражданското корабоплаване“. Ученията ще се проведат и утре, 19 февруари.

Ученията на ВМС на Иран и Русия се провеждат на фона на съобщения за потенциални атаки на САЩ срещу Иран, включително с използване на американския флот.

В същото време Reuters твърди, че американските удари могат да засегнат не само ядрената инфраструктура на ислямската република, но и нейните държавни институции и ведомства за осигуряване на сигурността.