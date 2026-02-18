Светлин Тачев: Андрей Гюров е изгоден за всички (ВИДЕО)

Андрей Гюров е изгоден за всички. Така, в предаването Студио Actualno политологът от агенция “Мяра“ Светлин Тачев коментира избора на президента Илияна Йотова за служебен премиер и състава на служебното правителство: “Първо тя идва на мястото на Румен Радев. Имаше очаквания към нея кого ще посочи за служебен премиер. Все пак имаше ограничен брой, петима последно останаха. Струва ми се, че тя първо посочи Андрей Гюров защото имаше обществени очаквания от гледна точка на протестите, които се случиха в края на 2025 г. и заявката, че може би се търси човек, който да е по-отдалечен от сегашното управление на Росен Желязков.

От друга страна той е изгоден за всички, говорим за Андрей Гюров. Защото от една страна е изгоден за опозицията, които повдигат постоянно въпроса за честността на вота.

Реверансите на Йотова

От друга страна и за управляващите, които търпяха критики по тази линия и в случая те имат възможността да кажат: “Ето, не е наш човек, или приближен до нас.“ И това е възможност и за тях. От тази гледна точка ми се струва, че Йотова няма друг избор.

От друга страна, ако тя наистина се кандидатира за президент, това е възможност, т. е. протягане на ръка към демократичната общност. Спрямо това на втори тур да бъде подкрепена.

Т. е. това са опити за реверанси, с които по един или друг начин да се върви по този път на някакво сближаване.“

По отношение на състава на служебното правителство политологът каза: “Това, което ми прави впечатление от него, защото аз не съм имал очаквания, за да ме изненада, първо исках да видя кои хора ще бъдат посочени.

С всички, но без две партии

Това, което ми прави впечатление е, че той (Андрей Гюров, бел. ред.) търси реверанс към всички, без ДПС - “Ново начало“ и може би без “Възраждане“.

Защото вътре има бивши политически дейци, включително от ранната ГЕРБ, хора от “Продължаваме промяната – Демократична България“ приближени до тях. Хора, приближени до АПС.

Т. е. това е някакъв опит предварителен за търсене на общ фронт. И това са очертанията на границата, която предлага.“

Според Светлин Тачев едва ли със смяната на вътрешния министър ще има напредък по разследването на случая “Петрохан – Околчица“, но той ще продължава да бъде употребяван политически и предизбарната кампания ще бъде белязана с неговия знак.

Според политолога президентското вето върху промените в Изборния кодекс, с които се ограничаваше броят на секциите в чужбина в страни извън Европейския съюз, може да бъде уважено от парламента с помощта на гласовете на БСП.

Още – във видеоматериала.