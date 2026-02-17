Спорт:

Хората на Калушев, връзката със службите, версиите: Силвия Великова в Студио Actualno (ВИДЕО)

Страшно много версии, които се допълват и изключват, има. Това става благодарение на институциите, които не е ясно как поднасят информацията. Защо четем показания на близките? За да могат да се публикуват, да се четат, да се публикуват отвратителни снимки и да се състезават кой пръв ще покаже нечие показание?

Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът от БНР Силвия Великова, коментирайки трагедията “Петрохан-Околчица”. 

Според Великова истината е сложна, тя е свързана с много елементи около този случай. Най-важната нишка, която може да се окаже ключова - имали ли са връзка тези хора със службите? Това е дело на две седмици, нормално е да се правят десетки експертизи. Ние не знам още какви са тези хора - убити ли са, самоубити ли са? Трябва да се направят натривки - кои от тях са се самоубили, кои са убити, ако има такива, подчерта Силвия Великова.

Ако се доверим на цитати от пресконференцията на МВР и прокуратурата, там се цитира близък, който казва, че в групата е имало напрежения и притеснения, обсъждана е смъртта като изход. Защо едните остават там, а другите тръгват - нали са общност? Защо би завещал нещо на хората, които според слуховете си застрелял, попита още Великова.

Има твърде много хора, които не подлагат чутото на анализ, по-скоро използват това, което ги устройва политически, подчерта Силвия Великова. Според нея обидното в такава голяма трагедия е, че този казус се политизира грозно.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

